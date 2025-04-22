LG Electronics закриває бізнес із виробництва зарядних пристроїв для електромобілів через стагнацію попиту

Південнокорейська компанія LG Electronics Inc. оголосила про вихід із виробництва зарядних пристроїв для електромобілів через тривалу стагнацію глобального попиту на ринку електромобілів.

Про це пише Yonhap.

Як повідомляється, дочірню компанію компанії з виробництва зарядних пристроїв для електромобілів, HiEV Charger, буде ліквідовано, а всі співробітники, залучені до бізнесу, будуть переведені в інші підрозділи LG Electronics.

Однак компанія продовжить надавати послуги з обслуговування існуючим клієнтам.

LG вийшла на ринок зарядних пристроїв для електромобілів у 2022 році, придбавши компанію HiEV Charger, раніше відому як AppleMango, після початку перших досліджень і розробок у цьому сегменті в 2018 році.

Відтоді компанія пропонувала рішення для зарядки в Південній Кореї, зокрема зарядні пристрої в роздрібних магазинах Emart, і вийшла на ринок США минулого року, відкривши виробничий завод у Техасі в січні 2024 року.

Рішення про вихід було ухвалено, оскільки LG Electronics переорієнтувала свої зусилля на пріоритетне зростання свого бізнесу з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC).

Водночас, раніше генеральний директор LG Electronics Чо Чжу Ван називав бізнес зарядних пристроїв для електромобілів ключовим драйвером зростання в плані компанії досягти 100 трлн вон ($70,1 млрд) продажів до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що американська Tesla скорочує виробництво пікапа Cybertruck через низький інтерес покупців.

Також стало відомо, що в березні 2025 року український автопарк поповнили 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 4% більше, ніж у лютому, та на 6% більше, ніж у березні минулого року.