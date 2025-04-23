БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 317 22

ДБР прийшло з обшуками до ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді (оновлено)

панаиотиди

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишньої заступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді.

Про це повідомив адвокат ексурядовиці Тарас Пошиванюк, передає ЕП.

За його словами, обшуки проводять за справою 2021 року, але слідчі продемонстрували лише номер кримінального провадження.

"Ні витягу, ні будь яких інших даних у нас немає, бо немає ухвали і нам не надали постанову", – сказав адвокат.

Також Пошиванюк не зміг підтвердити, за якою самою справою проводять обшуки у Панаіотіді, але уточнив, що вона повʼязана із рішеннями Антимонопольного комітету.

Пізніше чоловік ексурядовиці, колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Кобалев повідомив, що обшуки ДБР тривали близько п’яти годин. Він підтвердив, що слідчі працювали без ухвали суду, "мотивуючи свої дії необхідністю вберегти від знищення докази по злочину, який начебто було скоєно в період до 2019 року".

Серед іншого правоохоронці вилучили два мобільні телефони, один із яких, як зазначили самі слідчі, належить Коболєву. Також за його словами, ДБР забрали робочий компʼютер Панаіотіді, "який містить матеріали з адвокатською таємницею (бо вона практикуючий адвокат)", та ще два старі електронні пристрої, до яких подружжя не пам’ятає паролі.

"Нам намагалися пояснити, чому ДБР може проводити обшуки в адвокатів без рішення суду і без залучення представника Ради адвокатів. Це грубе порушення закону", – наголосив Коболєв.

Зазначимо, що Світлана Панаіотіді обіймала посаду заступниці міністра економіки Ігоря Петрашка у 2019-2021 роках, у 2015-2019 роках була державною уповноваженою Антимонопольного комітету України.

Автор: 

обшук (606) ДБР (494) Панаіотіді Світлана (7)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Ще одна чиста патріотка, недолідор зібрав усіх гнид і риг під своє крило що грабувати і мародерити на кррві
показати весь коментар
23.04.2025 12:11
+7
з такими прізвищами вони без сумніву вболівають за Україну
показати весь коментар
23.04.2025 12:41
+4
невже крала як і все зелене кодло
показати весь коментар
23.04.2025 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже прикро. Гроші потраченя і все забуто, а ніт. Тепер прийдеться свої віддавати. Прикро.
показати весь коментар
23.04.2025 11:38 Відповісти
Немає там нічого "свого". Ніщєбродка. Все на підставних родичів записане.
показати весь коментар
23.04.2025 13:03 Відповісти
чувіха при баблі, відкупиться
показати весь коментар
23.04.2025 12:06 Відповісти
невже крала як і все зелене кодло
показати весь коментар
23.04.2025 12:06 Відповісти
Ще одна чиста патріотка, недолідор зібрав усіх гнид і риг під своє крило що грабувати і мародерити на кррві
показати весь коментар
23.04.2025 12:11 Відповісти
з такими прізвищами вони без сумніву вболівають за Україну
показати весь коментар
23.04.2025 12:41 Відповісти
зеленський
резніков
умеров
показати весь коментар
23.04.2025 15:21 Відповісти
легіон їх
показати весь коментар
23.04.2025 19:28 Відповісти
Гниди спеціально проводять незаконні обшуки з порушеннями і без ордеру, щоб потім все можна було спростувати у суді.
показати весь коментар
23.04.2025 13:17 Відповісти
Це лише картинка імітації для лохторату.
показати весь коментар
23.04.2025 13:18 Відповісти
як написано в статті, то адвокат сказав, що постанову не дали, є питання або до адвоката або до афтара статті, бо обшук на підставі ухвали ібільш ніж впевнений Печерний районний суд їм намалював потрібну ухвалку.
показати весь коментар
23.04.2025 13:35 Відповісти
Може Коболев а не кобалев?
показати весь коментар
23.04.2025 15:12 Відповісти
а може, Кобєлєв
показати весь коментар
23.04.2025 19:29 Відповісти
Чуяв що все цім закінчиться.
показати весь коментар
23.04.2025 20:17 Відповісти
Справа 2019 року.Роблять натяк,мов це до приходу Вована.Справи проти монозброда,очевидно будуть розкручувати нові співробітники силових структур.
показати весь коментар
23.04.2025 15:22 Відповісти
А вона чим не вгодила Його Зрадливості Єрмаку?
показати весь коментар
23.04.2025 15:54 Відповісти
Одні посадовці з нацменшин! Дізнаєшся про їх "діяльність" лише тоді коли їх міняють на таких самих представників нацменшин... Спаскудили Україну...
показати весь коментар
23.04.2025 16:01 Відповісти
Це вже 37-й рік, а 73%? Ви цього бажали? З 2019 року і до 2025 року було більше сто тисяч раз знищити "докази", але виходить що не знищили, а ДБР від "ДНР" сьогодні продемонструвало порушення закону, бо що їм при слугоригах заважало взяти постанову в суді?
показати весь коментар
23.04.2025 16:04 Відповісти
Ага "два старі пристрої від яких немає паролю" віримо!
показати весь коментар
23.04.2025 17:38 Відповісти
И вправду странно..пришли ведь не к уборщице))
показати весь коментар
24.04.2025 00:37 Відповісти
Надано дозвіл компанії «INTERNATIONAL TRADING PARTNERS AG» (м. Санкт-Галлен, Швейцарія) на придбання акцій компанії «Юго-Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов» (м. Самара, РФ), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління компанії.
Там сотні рішень, под Порошенко копають.
В 2017 году ITC Industry Trading Company SA, возглавляемая Анатолием Шефером, стала крупным экспортером нефтепродуктов российской компании "Роснефть". Сумма поставок за период до августа 2017 года оценивалась примерно в $300 млн.

* "Роснефть" заключала долгосрочный контракт с ITC Industry Trading Company SA на экспорт дизельного топлива на сумму, которая могла достигать $50 млрд.
показати весь коментар
24.04.2025 02:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 