ДБР прийшло з обшуками до ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді (оновлено)

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишньої заступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді.

Про це повідомив адвокат ексурядовиці Тарас Пошиванюк, передає ЕП.

За його словами, обшуки проводять за справою 2021 року, але слідчі продемонстрували лише номер кримінального провадження.

"Ні витягу, ні будь яких інших даних у нас немає, бо немає ухвали і нам не надали постанову", – сказав адвокат.

Також Пошиванюк не зміг підтвердити, за якою самою справою проводять обшуки у Панаіотіді, але уточнив, що вона повʼязана із рішеннями Антимонопольного комітету.

Пізніше чоловік ексурядовиці, колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Кобалев повідомив, що обшуки ДБР тривали близько п’яти годин. Він підтвердив, що слідчі працювали без ухвали суду, "мотивуючи свої дії необхідністю вберегти від знищення докази по злочину, який начебто було скоєно в період до 2019 року".

Серед іншого правоохоронці вилучили два мобільні телефони, один із яких, як зазначили самі слідчі, належить Коболєву. Також за його словами, ДБР забрали робочий компʼютер Панаіотіді, "який містить матеріали з адвокатською таємницею (бо вона практикуючий адвокат)", та ще два старі електронні пристрої, до яких подружжя не пам’ятає паролі.

"Нам намагалися пояснити, чому ДБР може проводити обшуки в адвокатів без рішення суду і без залучення представника Ради адвокатів. Це грубе порушення закону", – наголосив Коболєв.

Зазначимо, що Світлана Панаіотіді обіймала посаду заступниці міністра економіки Ігоря Петрашка у 2019-2021 роках, у 2015-2019 роках була державною уповноваженою Антимонопольного комітету України.