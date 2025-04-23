Маск заявив, що зменшить час роботи в DOGE на тлі падіння прибутків Tesla

Американський мільярдер та власник Tesla Ілон Маск заявив, що у травні планує скоротити час своєї роботи в Департаменті ефективності уряду (DOGE).

Як пише CNBC, про це він заявив після падіння продажів його компанії за результатами першого кварталу 2025 року, передає hromadske.

Маск наголосив, що продовжить підтримувати президента в DOGE, "щоб переконатися, що марнотратство й шахрайство, які ми зупинили, не повернулися".

За словами мільярдера, надалі на розв'язання урядових питань він виділятиме на тиждень день-два або "стільки, скільки президент захоче".

Читайте також: Продажі Tesla в Європі продовжують падати через політичні погляди Маска

Така заява Маска з’явилася на тлі того, як його компанія Tesla повідомила про невтішні результати першого кварталу, а саме про падіння доходу від продажу автомобілів на 20% та загальне падіння чистого прибутку на 71%.

Департамент Маска заявляє, що заходи зі скорочення витрат призвели до економії приблизно $160 млрд. За цей самий період Tesla втратила близько $600 млрд ринкової капіталізації.

Як повідомлялося, зв’язки з Маском і зловживання ШІ стали головними загрозами для репутації в 2025 році. Про це свідчить дослідження PR-компанії Global Situation Room, на основі опитування 100 провідних експертів із державного управління, зокрема колишніх глав держав та чинних CEO, які входять до Глобальної ради з ризик-менеджменту