Банки планують підвищувати ставки за депозитами, – опитування НБУ

Українські банки очікують на зростання обсягу коштів клієнтів, переважно за рахунок коштів фізичних осіб, та прогнозують підвищення вартості депозитів.

Про це свідчать результати щоквартального опитування про банківське фондування, яке проводить Національний банк.

"Банки повідомили про незначний відплив коштів корпорацій у першому кварталі та водночас про зростання вкладень населення. У другому кварталі очікується приплив коштів від клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань", – зазначається у повідомленні.

При цьому переважна більшість банків повідомила про зростання вартості коштів клієнтів у першому кварталі, найбільше – бізнесу.

У другому кварталі фінустанови очікують на зростання обсягу коштів клієнтів переважно за рахунок коштів фізичних осіб. Майже всі опитані банки очікують підвищення вартості депозитів корпорацій і домогосподарств у другому кварталі.

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Водночас банки вказали на скорочення строковості фондування, однак близько половини респондентів за активами очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.

За даними опитування, банки з часткою 42% активів системи планують залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема розраховували на надходження фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, раніше голова правління Нацбанку Андрій Пишний заявив, що очікує зростання ставок за банківськими депозитами.