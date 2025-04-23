Трамп планує заборонити благодійним організаціям фінансувати проєкти за кордоном, постраждає Україна, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп хоче видати указ, який заборонить неприбутковим організаціям Сполучених Штатів надавати гранти за межами країни.

Про це пише The New York Post із посиланням на дані проінформованого співрозмовника, передає "Європейська правда".

Зазначається, що указ буде спрямований на так звані "501(c)(3)" – організації, які підпадають під відповідний розділ Податкового кодексу США щодо звільнення від сплати податків.

Якщо рішення буде реалізовано, обмеження також торкнуться релігійних організацій, які надають гранти за кордон, а також невеликих благодійних фондів, які надають допомогу у разі війни або стихійних лих.

Як приклад, йдеться про християнську благодійну організацію World Vision International, яка у 2023 році надала понад $70 млн грантів Україні, $11 млн – Мексиці та $25 млн – Колумбії.

До таких організацій також входять Червоний Хрест США, Армія порятунку та Samaritan’s Purse.

При цьому, найбільші з них пов’язані з відкритими критиками Трампа – зокрема, Фонд Білла та Мелінди Гейтсів, Фонд Чан Цукерберг (створений головою та генеральним директором Meta) і Фонд "Відкрите суспільство", заснований мільярдером Джорджем Соросом.

За словами співрозмовника видання, указ ще не фіналізовано через внутрішні суперечки в адміністрації щодо доцільності його ухвалення.

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Як зазначає газета, наразі організації, що мають статус 501(c)(3), можуть переказувати гранти іноземним структурам, якщо вони використовуються для благодійних цілей. Так зване звільнення від податків для донорів дозволяє американським коштам надходити через ці організації до країн, які потребують допомоги.

Наприклад, DirectRelief, одна з десяти найбільших зі статусом 501(c)(3) в США за обсягом пожертв, надає мільярди доларів медичної допомоги іноземним країнам, які постраждали від війни та стихійного лиха.

Організація Americares, яка отримує понад $1 млрд на рік, фінансує медичні проєкти в Україні, Гаїті та на палестинських територіях.

Фонд Гейтсів у 2023 році переказав $3 млрд до 135 країн, зосередившись на темах "гендерної рівності" та "глобального здоров’я".

А фонд "Відкритого суспільства" надав гранти більш ніж у 100 країнах у 2023 році та мав $130 млн активних "інвестицій впливу" у 2022 році.

Нагадаємо, наприкінці березня Державний департамент офіційно повідомив Конгрес США про те, що він фактично розпускає Агентство з міжнародного розвитку (USAID) і передає частину його функцій під управління зовнішньополітичного відомства.

На початку березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм Агентства з міжнародного розвитку.

У січні Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планувала звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.