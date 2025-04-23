Зниження цін на пальне на АЗС уповільнилося: вплинули прив’язані до курсу євро акцизи

Ціни на бензин та дизпаливо в українських мережах АЗС минулого тижня (з 14 по 22 квітня) продовжили знижуватися.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, середня вартість бензину марки А-95 зменшилася ще на 26 коп. – до 54,96 грн/л.

Преміальні бензини А-95+ за тиждень подешевшали на 12 коп. (до 58,64 грн за літр), дизельне паливо – на 14 коп. (до 53,72 грн/л), а скраплений газ – на 26 коп. (до 35,33 грн/л).

Основним драйвером стало зниження цін у преміальних мережах, які запропонували знижки на великодні вихідні. Натомість менші мережі АЗС пішли іншим шляхом – знизили ціни на 1-3 грн/л загалом.

Зокрема, полтавські мережі BVS і "Автотранс" знизили ціни на бензин те дизпаливо на 2 грн і 1 грн за літр відповідно – до 53,99 грн/л, на автогаз – на 1,50 грн/л (до 34,49 грн/л).

На 1 гривню за літр подешевшали всі види пального у мережах SOCAR і Neftek. Мережі Mango і "Кворум-Нафта" знизили ціни тільки на світлі нафтопродукти, а мережа "Авантаж 7" – тільки на бензин. У решти операторів пальне подешевшало в середньому на 10-90 коп./л.

За оцінками "А-95", очікувати зниження роздрібних цін на пальне можна було б і надалі, адже зниження цін на нафту створювало такі можливості. Однак розворот нафтових котирувань і зростання курсу євро зменшує таку ймовірність.

Так, на кінець минулого тижня ціни на "світлі" нафтопродукти в Європі відіграли в середньому біля $30 на тонні (більш як 1 грн/л). Водночас курс гривні з 14 по 22 квітня втратив відносно долара 0,25 грн/$, євро – близько 1 грн.

Відтак, тільки через акциз, який встановлено в євро, собівартість бензину зросла на 0,50 грн/л, дизелю – на 0,40 грн/л, LPG – на 0,32 грн/л.

Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".