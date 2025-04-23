Євросоюз розглядає варіанти заборони нових контрактів на газ із Росії, – Reuters

Європейська Комісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити компаніям у Європейському Союзі підписувати нові контракти на російське викопне паливо.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовця ЄС.

Окрім того, Єврокомісія працює над правовими варіантами, які дозволять компаніям ЄС розривати існуючі контракти на поставки газу з Росією без штрафних санкцій.

Оскільки деякі країни-члени обіцяють заблокувати будь-які санкції ЄС щодо російського газу, Єврокомісія натомість шукає інші інструменти, які могли б прискорити припинення залежності Європи від російськоих енергоносіїв.

Єврокомісія планує викласти варіанти для цього в "дорожній карті", яка має бути представлена ​​6 травня.

Комісія розглядає варіанти, потенційно включно з торговими заходами ЄС, які можуть заборонити європейським компаніям укладати нові контракти на російське паливо.

Заборона нових контрактів спрямована на те, щоб скоротити спотові закупівлі європейськими компаніями російського скрапленого газу – тоді як поставки російського трубопровідного газу впали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, ЄС минулого року збільшив імпорт російського скрапленого газу й отримував 19% загальних поставок газу та СПГ з Росії.

Комісія також оцінює можливість надання компаніям правової підстави посилатися на форс-мажорні обставини та виходити з російських газових контрактів без сплати штрафів за це.

Після публікації своєї дорожньої карти наступного місяця Єврокомісія планує провести обговорення з державами-членами та компаніями ЄС.

Російський монополіст "Газпрому" після початку повномасштабної війни РФ проти України втратив дві третини експорту й минулого року продав за кордон рекордно низький обсяг газу з 1985 року. Підсумком став перший за чверть століття річний збиток, який становив 629 млрд руб.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.