Власник Facebook та Instagram може втратити $7 мільярдів рекламних доходів через мита Трампа

Основний бізнес онлайн-реклами корпорації Meta цього року може втратити $7 млрд через жорсткі мита на Китай, які просуває президент США Дональд Трамп.

Аналітики пояснюють цей удар потенційним припиненням цифрових рекламних кампаній пов'язаних із Китаєм роздрібних торгових майданчиків, таких як Temu та Shein які становлять основну частину китайського бізнесу Meta, пише CNBC.

Аналітики компанії MoffettNathanson вказали на останній річний звіт Meta, у якому коропорація показала, що її дохід у Китаї склав $18,35 млрд у 2024 році, що трохи більше 11% від загального обсягу продажів того року.

Уже є ознаки відкату, пишуть аналітики, посилаючись на звіт CNBC про те, що Temu скорочує свої витрати на рекламу в США та спостерігає значне падіння в рейтингу Apple App Store після мит Трампа на Китай.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар'єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.