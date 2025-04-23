Чорнобильську зону не змогли підготувати до пожеж через відсутність фінансування, – ДАЗВ

Основні заходи для забезпечення пожежної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження, що передбачені постановою Кабінетів Міністрів, не реалізовані через відсутність фінансування.

Про це повідомив начальник управління з питань забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, природно-заповідного фонду, радіаційної безпеки, охорони праці та цивільного захисту Державного агентства з управління зоною відчуження Михайло Байтала на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Байтала нагадав, після масованої пожежі у 2020 році було ухвалено розпорядження Кабміну про комплексний план заходів і створення (відновлення) системи пожежної безпеки на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення на 2021-2024 роки.

"Планувалося виділити близько 1,2 млрд грн – по 250 млн грн кожного року для вжиття основних заходів. Цей план не реалізовано у зв'язку з відсутністю фінансування", – заявив Байтала.

За його словами, на сьогодні ініційовано виїзну комісію профільного комітету Верховної Ради, яка має розібрати ці питання.

Крім того, Байтала наголосив на проблемі замінування, яка досі залишається актуальною в Чорнобильській зоні.

Як додав начальник відділу охорони і захисту лісів Державного агентства лісових ресурсів України Тарас Лимар, станом на 1 лютого 2025 року протипожежний захист на території зони не відповідає необхідним вимогам.

"Відмічалася відсутність протипожежних мінералізованих смуг, захаращеність більшості лісових масивів старим сухостоєм, вітрувальними та буреловними деревами. Квартальні лінії також захаращені сухостоєм. Відсутність протипожежних розривів в лісових масивах. Стан лісових доріг в більшості територій незадовільний, мережа розгалуження лісових доріг також недостатня. Відсутні квартальні стовпи та вказівки, аншлаги щодо розмежування лісокористувачів", – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що в Чорнобилі відкрили новий об’єкт "зеленої" енергетики – фотоелектричну станцію.