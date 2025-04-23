"Ощадбанк" отримав рекордні 7,9 мільярда прибутку, половину спрямує на дивіденди

Державний "Ощадбанк" за підсумками 2024 року отримав 7,9 мільярда гривень чистого прибутку, що на 1,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Про це свідчить аудійована звітність банку за минулий рік, затверджена Кабінетом Міністрів, повідомили у пресслужбі "Ощадбанку".

Відповідно до рішення уряду, чистий прибуток держбанку буде розподілено наступним чином:

50% чистого прибутку в сумі 3,9 млрд грн спрямують на виплату дивідендів до держбюджету;

5% чистого прибутку в сумі 0,4 млрд грн – до резервного фонду;

45% чистого прибутку в сумі 3,6 млрд грн – на покриття накопичених збитків минулих років.

Згідно із звітністю, прибуток банку до оподаткування становив 18,6 млрд грн, порівняно з 2023 роком цей показник зріс удвічі. Операційний прибуток фінансової установи відносно минулого року збільшився на 20% і перевищив 14 млрд грн. Витрати з податку на прибуток за 2024 рік становили 10,7 млрд грн.

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Окрім того, "Ощадбанк" повідомив про підсумки роботи в першому кварталі 2025 року.

Так, чистий прибуток за перші три місяці поточного року становить 4,8 млрд грн. При цьому чистий процентний дохід банку становив близько 7,4 млрд грн, що на понад 2 млрд грн (або на 39%) перевищує результат першого кварталу минулого року. Операційний прибуток "Ощадбанку" становить майже 5 млрд грн, що на третину більше за результат аналогічного періоду 2024 року.

У повідомленні зазначається, показник адекватності регулятивного капіталу "Ощадбанку" станом на 1 квітня 2025 року становить 13,10%, що перевищує поточне нормативне значення НБУ 9,25%.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року державний "Ощадбанк" отримав рекордні 6 млрд грн чистого прибутку.