Компенсації на розмінування землі: 84% поданих фермерами заявок відхиляють

Від початку року українські аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них (84%) відхилили через невідповідність встановленим вимогам.

Про це під час презентації інформаційної кампанії для фермерів розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що фактично програма компенсації запрацювала минулого вересня, після дев’яти місяців підготовчої роботи.

"Ми постійно її допрацьовуємо..., щоб зробити програму більш зручною й такою, що покриватиме більше запитів. Але бачимо, що за результатами першого кварталу динаміка нижча, ніж була на початку дії програми, попри те, що у нас є величезний ресурс, який можна використовувати", – визнав Безкаравайний.

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Він навів дані, згідно з якими приблизно за такий же проміжок часу торік відбулося 50 торгів із надання послуг із розмінування, за підсумками яких підписано контракти на понад 0,5 млрд грн. Цьогоріч відбулося менш як 20 аукціонів, а сума укладених угод не перевищує 300 млн грн. При тому, що на програму компенсацій у 2024 році виділили 3 млрд грн.

"Це насамперед підтверджує гіпотезу про те, що агровиробники були більше зайняті підготовкою до нового польового сезону. Друге можливе пояснення – те, що про нашу програму мало знають і думають, що вона складна та вимагає значного ресурсу", – припустив заступник міністра.

Водночас він визнав, що більшість поданих на компенсацію заявок відхиляється.

"Нас найбільше турбує те, що якість заявок цього року набагато гірша. Величезна кількість заявок відхиляються з досить простої причини: вони не містять жодних підтверджень даних про потенційне забруднення або стосуються ділянок поза межами територій, на які поширюється дія програми", – пояснив Безкаравайний.

За його словами, саме через це із 225 поданих аграріями заявок 189 довелося відхилити. Тому зараз Мінекономіки розробило комунікаційну кампанію, аби сільгоспвиробники дізналися більше про умови державної програми і не припускалися помилок при підготовці необхідних документів.

Як повідомлялося, від початку російського повномасштабного вторгнення Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель, розповідав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. За його словами, це призвело до зменшення валового виробництва аграрної продукції.