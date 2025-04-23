Мін’юст роз’яснив, як стягнути аліменти на дітей з військовослужбовців

Міністерство юстиції оприлюднили роз’яснення щодо стягнення аліментів з військовослужбовців та порядку таких виплат.

Як повідомляє пресслужба міністерства, це – одне з частих питань, яке виникає у родин військовослужбовців.

Зокрема, у Мін’юсті наголосили, що аліменти утримуються з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовця: посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних надбавок, доплат, винагород, а також з додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн.

Якщо розмір аліментів визначається судом, він становить чверть доходу на одну дитину, третину – на двох і половину – на трьох і більше дітей. При цьому сума не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на кожну дитину.

Водночас, залежно від віку дитини встановлено мінімальні та максимальні межі, зауважили у Мін’юсті. Так, до шести років мінімальний розмір аліментів становить 1281,5 грн, максимальний – 25 630 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років ці суми відповідно складають 1598 грн і 31 960 грн.

При чому у разі зміни матеріального стану, сімейного статусу чи стану здоров’я платника або отримувача аліментів можливе коригування розміру виплат.

"Це може бути як збільшення, так і зменшення суми, а також зміна способу стягнення: наприклад, перехід від фіксованої суми до частки від доходу або навпаки. Такі зміни оформлюються за домовленістю або через суд", – пояснили у міністерстві.

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У Мін’юсті також роз’яснили порядок стягнення аліментів з військового у примусовому порядку.

"Якщо військовослужбовець не сплачує аліменти добровільно, необхідно звернутися до суду та отримати судовий наказ про стягнення аліментів. Після цього наказ треба направити на виконання до військової частини, в якій служить платник", – повідомили у міністерстві.

Якщо ж утримання аліментів здійснюється у примусовому порядку на підставі документів державного або приватного виконавця, стягувач може звернутися до виконавця та вказати інформацію щодо проходження військової служби боржником.

У випадку, якщо виконавцю невідома адреса військової частини, де служить боржник, він має надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони. Звідти ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, де служить боржник, після чого процес утримання аліментів буде продовжено.

"У випадках бездіяльності державного виконавця, стягувач має можливість подати скаргу керівнику виконавчої служби, яка відкрила виконавче провадження. Також можна звернутися до Міністерства юстиції, якщо ваша скарга залишилася без відповіді", – додали у Мін’юсті.

Як повідомлялося, раніше Міністерство юстиції оприлюднило роз’яснення, як діяти в разі арешту рахунків, і за яких умов можна повернути доступ до коштів – особливо якщо йдеться про зарплату, соцвиплати чи інші надходження.