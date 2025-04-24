Через три роки дії санкцій, введених проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, столиця РФ – Москва – за рівнем цін на низку продуктів харчування впритул наблизилася до Нью-Йорка (США), а за деякими позиціями навіть випередила його.

Про це свідчить порівняння вартості продуктів у нью-йоркському супермаркеті Walmart та московському "Ашані", передає The Moscow Times.

При цьому середня зарплата, згідно з офіційною статистикою, у Нью-Йорку у 4,3 раза вища, ніж у Москві.

Москва випередила Нью-Йорк за цінами на рибу, сир, молоко та деякі овочі.

Так, літр молока жирністю 3,2% в Москві обійдеться майже в 100 руб., тоді як американське молоко коштує 83 рублі за літр. Сир "Чеддер" у Москві коштує 209 руб. зі знижкою (284 руб. – без знижки) за 200 грамів, тоді як американський – 193 руб. за 226 грам, тобто за більшої маси – дешевше.

Заморожене філе форелі – 980 руб. за 450 г, у Walmart таке саме філе – 909 руб. за той самий обсяг. Середньоплідні огірки в московському "Ашані" коштують 220 руб. за 600 г, що еквівалентно приблизно 370 руб. за кілограм. У Нью-Йорку вони коштують 349 руб. за кілограм. Помідори в Москві – мінімум 350 руб. за кілограм, у Walmart – 186 руб.

Водночас різниця у заробітках між двома містами залишається значною.

За даними Росстату, середня зарплата у Москві в січні становила 156,3 тис. руб. до вирахування податків, чи близько 136 тис. рублів "на руки".

За даними Бюро перепису населення США, середній дохід мешканця Нью-Йорка – $104,8 тис. на рік, що після податків становить приблизно $80,7 тис. чи 579 тис. руб. на місяць ($6,7 тис.).

У січні цього року стало відомо, що майже дві третини російських сімей (63%) щонайменше половину доходів витрачають на харчування. Зокрема, 37% опитаних повідомили, що їхня родина витрачає на їжу "приблизно половину" доходів, ще 16% – "приблизно дві третини", а 10% – "майже всі". Менш ніж половину доходів на їжу витрачають близько третини прсійських сімей (32%).

У Центробанку Росії своєю чергою заявили, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.