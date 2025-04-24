Москва обійшла Нью-Йорк за цінами на овочі, рибу та молоко. Однак зарплати там у 4 рази нижчі
Через три роки дії санкцій, введених проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, столиця РФ – Москва – за рівнем цін на низку продуктів харчування впритул наблизилася до Нью-Йорка (США), а за деякими позиціями навіть випередила його.
Про це свідчить порівняння вартості продуктів у нью-йоркському супермаркеті Walmart та московському "Ашані", передає The Moscow Times.
При цьому середня зарплата, згідно з офіційною статистикою, у Нью-Йорку у 4,3 раза вища, ніж у Москві.
Москва випередила Нью-Йорк за цінами на рибу, сир, молоко та деякі овочі.
Так, літр молока жирністю 3,2% в Москві обійдеться майже в 100 руб., тоді як американське молоко коштує 83 рублі за літр. Сир "Чеддер" у Москві коштує 209 руб. зі знижкою (284 руб. – без знижки) за 200 грамів, тоді як американський – 193 руб. за 226 грам, тобто за більшої маси – дешевше.
Заморожене філе форелі – 980 руб. за 450 г, у Walmart таке саме філе – 909 руб. за той самий обсяг. Середньоплідні огірки в московському "Ашані" коштують 220 руб. за 600 г, що еквівалентно приблизно 370 руб. за кілограм. У Нью-Йорку вони коштують 349 руб. за кілограм. Помідори в Москві – мінімум 350 руб. за кілограм, у Walmart – 186 руб.
Водночас різниця у заробітках між двома містами залишається значною.
За даними Росстату, середня зарплата у Москві в січні становила 156,3 тис. руб. до вирахування податків, чи близько 136 тис. рублів "на руки".
За даними Бюро перепису населення США, середній дохід мешканця Нью-Йорка – $104,8 тис. на рік, що після податків становить приблизно $80,7 тис. чи 579 тис. руб. на місяць ($6,7 тис.).
У січні цього року стало відомо, що майже дві третини російських сімей (63%) щонайменше половину доходів витрачають на харчування. Зокрема, 37% опитаних повідомили, що їхня родина витрачає на їжу "приблизно половину" доходів, ще 16% – "приблизно дві третини", а 10% – "майже всі". Менш ніж половину доходів на їжу витрачають близько третини прсійських сімей (32%).
У Центробанку Росії своєю чергою заявили, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.
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Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"
"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"
Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
Ви чи у Скабєєвою з Кисільовим спльні курси по жульналістициі проходили
Радуйся, що ще живий і не смочеш у кацапа.
Просто шось згадалося)
А ми і так знаємо, що вони під...ри.
Сир пирятин гауда ваговий 200 г виходить 104 грн, тобто 206 рублів і так далі
Ах так, зарплата середня тут десь приблизно 22 тисячі гривень, тобто 43,5 рублів. Взагалі ці факти наводять на роздуми, тільки не такі, які б хотілося викликали авторам (які певно мають гарну зарплатню, а в разі чоловічої статі ще й бронь) цієї агітації.