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Новини
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Москва обійшла Нью-Йорк за цінами на овочі, рибу та молоко. Однак зарплати там у 4 рази нижчі

Москва обійшла Нью-Йорк за цінами на овочі, рибу та молоко

Через три роки дії санкцій, введених проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, столиця РФ – Москва – за рівнем цін на низку продуктів харчування впритул наблизилася до Нью-Йорка (США), а за деякими позиціями навіть випередила його.

Про це свідчить порівняння вартості продуктів у нью-йоркському супермаркеті Walmart та московському "Ашані", передає The Moscow Times. 

При цьому середня зарплата, згідно з офіційною статистикою, у Нью-Йорку у 4,3 раза вища, ніж у Москві.

Москва випередила Нью-Йорк за цінами на рибу, сир, молоко та деякі овочі.

Так, літр молока жирністю 3,2% в Москві обійдеться майже в 100 руб., тоді як американське молоко коштує 83 рублі за літр. Сир "Чеддер" у Москві коштує 209 руб. зі знижкою (284 руб. – без знижки) за 200 грамів, тоді як американський – 193 руб. за 226 грам, тобто за більшої маси – дешевше.

Заморожене філе форелі – 980 руб. за 450 г, у Walmart таке саме філе – 909 руб. за той самий обсяг. Середньоплідні огірки в московському "Ашані" коштують 220 руб. за 600 г, що еквівалентно приблизно 370 руб. за кілограм. У Нью-Йорку вони коштують 349 руб. за кілограм. Помідори в Москві – мінімум 350 руб. за кілограм, у Walmart – 186 руб.

Водночас різниця у заробітках між двома містами залишається значною.

За даними Росстату, середня зарплата у Москві в січні становила 156,3 тис. руб. до вирахування податків, чи близько 136 тис. рублів "на руки".

За даними Бюро перепису населення США, середній дохід мешканця Нью-Йорка – $104,8 тис. на рік, що після податків становить приблизно $80,7 тис. чи 579 тис. руб. на місяць ($6,7 тис.). 

У січні цього року стало відомо, що майже дві третини російських сімей (63%) щонайменше половину доходів витрачають на харчування. Зокрема, 37% опитаних повідомили, що їхня родина витрачає на їжу "приблизно половину" доходів, ще 16% – "приблизно дві третини", а 10% – "майже всі". Менш ніж половину доходів на їжу витрачають близько третини прсійських сімей (32%).

У Центробанку Росії своєю чергою заявили, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.

Автор: 

інфляція (712) магазин (259) росія (14212) санкції (4391) США (4888) ціни (3459)


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Топ коментарі
+17
Та якось пох... Нехай вони там всі хоч з голоду передохнуть
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24.04.2025 08:33
+16
ТУпість цієї новини навіть коментувати гидко.
Ви чи у Скабєєвою з Кисільовим спльні курси по жульналістициі проходили
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24.04.2025 08:34
+16
От для чого такі вкиди? Я, звісно тільки радий буду коли кацапам буде погано, але якщо проаналізувати та порахувати то у нас ціни на все те шо написано майже такі самі.
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24.04.2025 08:37
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ета стабільнасть-адна із ісконних лапотних скрєп...
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24.04.2025 08:28 Відповісти
"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"

"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
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24.04.2025 08:58 Відповісти
Та якось пох... Нехай вони там всі хоч з голоду передохнуть
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24.04.2025 08:33 Відповісти
ТУпість цієї новини навіть коментувати гидко.
Ви чи у Скабєєвою з Кисільовим спльні курси по жульналістициі проходили
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24.04.2025 08:34 Відповісти
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24.04.2025 09:00 Відповісти
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24.04.2025 08:35 Відповісти
Спочатку нехай ця срака від нас відчепиться, а потім вже регоче над нами вбогими з верхівки свого благополуччя - досхочу.
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24.04.2025 10:20 Відповісти
От для чого такі вкиди? Я, звісно тільки радий буду коли кацапам буде погано, але якщо проаналізувати та порахувати то у нас ціни на все те шо написано майже такі самі.
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24.04.2025 08:37 Відповісти
Похоже горе-журналисты никогда перестанут использовать эту детскую манипуляцию с курсом доллара. Во многих странах зарплата ниже в 1500 раз. Они должны были жить в норах и питаться травой (если смогут себе позволить). Но они живут и в ус не дуют.
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24.04.2025 09:00 Відповісти
За рибу гроші!
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24.04.2025 09:06 Відповісти
треба терміново висрати відосик про рівень життя пігмеїв у пустелі калахарі
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24.04.2025 09:10 Відповісти
от шо це нам дає? мені особисто нічого..., в нас сьогодні люди загинули, ракети ми не збили, а мене повинні хвилювати ціни в Нью Йорку та москві..., я б хвилювалась, якби на московських болотах жаби захворіли...
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24.04.2025 09:17 Відповісти
Ну автору статті щось писати треба, от воно і пише. Розуму на друге не вистачає, а так бабло іде, верхівка підтримує, все добре
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24.04.2025 10:06 Відповісти
"Жыть стало лучше, жыть стало веселей !"
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24.04.2025 09:26 Відповісти
Вчора був в "Варусі", так ціни там ну не нижчі. Може вже час на себе дивитися?
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24.04.2025 09:27 Відповісти
Мда, мозок відсутній, головне пожрати. Нічого, що ракета в твій будинок може прилетіти будь-коли?
Радуйся, що ще живий і не смочеш у кацапа.
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24.04.2025 09:44 Відповісти
До чого тут твій висер?
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24.04.2025 11:48 Відповісти
Зустрілися значить француз, англієць і українець і міряються хазяйством. Англієць каже - от в мене 15 см. Француз - от в мене 17 см. Українець - от в американця 20 см.

Просто шось згадалося)
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24.04.2025 09:38 Відповісти
Новина більше для під...рів, що могли б ЖИТИ.
А ми і так знаємо, що вони під...ри.
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24.04.2025 09:41 Відповісти
Сільпо прямо зараз, яготинське молоко 3,2% (і не літр, а 900 г) - 52 гривні, тобто 103 рублі.

Сир пирятин гауда ваговий 200 г виходить 104 грн, тобто 206 рублів і так далі

Ах так, зарплата середня тут десь приблизно 22 тисячі гривень, тобто 43,5 рублів. Взагалі ці факти наводять на роздуми, тільки не такі, які б хотілося викликали авторам (які певно мають гарну зарплатню, а в разі чоловічої статі ще й бронь) цієї агітації.
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24.04.2025 09:47 Відповісти
Навіщо нам це, мабуть у нас все дешевше, а пенсії вище ніж у ху.... лостані. Може у депутатів та держслужбовців інвалідів так, а прости громадяни як?
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24.04.2025 10:02 Відповісти
А що, Наташа Мосійчукча вже не озвучує ціну "борщового набору"? Чи їй ця тема вже не цікава?
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24.04.2025 10:20 Відповісти
Фух, добре що у нас з цим все в порядку.
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24.04.2025 10:21 Відповісти
Ой вэй,скоро на моцкве бунт произойдет,филе форели дороже чем у Трампа.
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24.04.2025 10:44 Відповісти
Перекладіть ті ж ціни в гривні - і здивуйтесь !
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24.04.2025 10:46 Відповісти
Хорош піздєть вже про ціни на мацквє. Зайди до крамниць у Києві та там подивись, журнашлюха
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24.04.2025 11:34 Відповісти
В Україні цини вище Європейських,а зп менша,теж саме з пенсіями,де стаття про це? Публікуючі таку статтю з Українців роблять стадо баранів,як кацапи,відводячі увагу від внутрішніх проблем,акцентуючі увагу на проблеми іншої держави.
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24.04.2025 11:53 Відповісти
100%
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24.04.2025 13:05 Відповісти

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