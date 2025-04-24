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Ворог обстріляв залізничну інфраструктуру, є поранені

укрзалізниця

У ніч проти 24 квітня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру України, унаслідок чого поранено двох залізничників.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"У результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі", – йдеться у повідомленні.

Також у Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія, а також адміністративні і технічна будівлі залізниці.

Зазначається, що поїзди продовжують рухатись за графіком.

Як повідомлялося, у ніч на 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Автор: 

Житомир (154) Київ (4682) Укрзалізниця (4765) Харківська область (5)


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