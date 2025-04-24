Україна та США починають роботу над зоною вільної торгівлі, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні домовилися почати роботу над зоною вільної торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Основною темою розмови стало економічне співробітництво між державами, а також питання фінансової допомоги України на наступний рік.

"Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів", – зазначив голова українського уряду.

Також він додав, що команди України та США продовжують роботу щодо укладення угоди про економічне партнерство та створення інвестиційного фонду відбудови. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року.

Раніше в Мінекономіки повідомляли, що експорт українських товарів у США у 2024 році становив $874 млн, з яких $363 млн припадало на чавун і ще $112 млн – на труби. Загалом Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції – на суму понад $1 млн.

Натомість Україна торік закупила в США товарів на суму $3,4 млрд.