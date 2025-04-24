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Україна та США починають роботу над зоною вільної торгівлі, – Шмигаль

Бессент, Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні домовилися почати роботу над зоною вільної торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Основною темою розмови стало економічне співробітництво між державами, а також питання фінансової допомоги України на наступний рік.

"Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів", – зазначив голова українського уряду.

Також він додав, що команди України та США продовжують роботу щодо укладення угоди про економічне партнерство та створення інвестиційного фонду відбудови. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року.

Раніше в Мінекономіки повідомляли, що експорт українських товарів у США у 2024 році становив $874 млн, з яких $363 млн припадало на чавун і ще $112 млн – на труби. Загалом Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції – на суму понад $1 млн.

Натомість Україна торік закупила в США товарів на суму $3,4 млрд.

Автор: 

США (4888) ЗВТ (239) Шмигаль Денис (1486)


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Ну коли повний провал в усіх сферах, давай вигадувати зону вільноъ торгівлі,про що ви ?США наклали мита на всіх окрім терористичнтх режимів (росія ,кндр ,куба ітд) замість того що б домагатись про новий пакет військової допомоги ,цей недоумок ладен віддати надра трампістам і сказати що цо це так звана "зона вільної торгівлі".
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24.04.2025 11:23 Відповісти
Потужний план вільної торгівлі.
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24.04.2025 11:47 Відповісти
шо попало
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24.04.2025 11:55 Відповісти
зона вільної торгівлі: все трампону-нам борги
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24.04.2025 12:10 Відповісти
Зелене вічно лізе в гівно. Бо трампівську америку інакше не назвеш. Прийшло таке ж болото, як і наше.
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24.04.2025 12:14 Відповісти

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