У США прогнозують найменший урожай української пшениці за 13 років

Урожай пшениці в Україні цього року очікується на рівні 17,9 млн метричних тонн, що на 23% менше, ніж торік, та є найнижчим показником на 13 років.

Про це пише аналітикиня Reuters Карен Браун із посиланням на прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA), передає liga.net.

Причиною зниження врожаю є надзвичайно суха земля під час посіву і низька прибутковість виробництва, що призвело до скорочення посівних площ.

Подекуди в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях запаси продуктивної вологи були історично низькими для ранньовесняного періоду, повідомляли в Укргідрометцентрі.

Утім, якщо надалі встановиться сприятлива погода, це може покращити стан посівів і зменшити занепокоєння.

За попередніми прогнозами, експорт пшениці з України у 2025-26 роках буде менше половини від рекордного обсягу.

Читайте також: ФАО спрогнозувало зниження урожаю пшениці в Україні

Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Також повідомлялося, що станом на середину квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. На Запоріжжі почали сіяти кукурудзу.