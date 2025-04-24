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Новини
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У США прогнозують найменший урожай української пшениці за 13 років

зерно,поле,врожай

Урожай пшениці в Україні цього року очікується на рівні 17,9 млн метричних тонн, що на 23% менше, ніж торік, та є найнижчим показником на 13 років.

Про це пише аналітикиня Reuters Карен Браун із посиланням на прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA), передає liga.net.

Причиною зниження врожаю є надзвичайно суха земля під час посіву і низька прибутковість виробництва, що призвело до скорочення посівних площ.

Подекуди в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях запаси продуктивної вологи були історично низькими для ранньовесняного періоду, повідомляли в Укргідрометцентрі.

Утім, якщо надалі встановиться сприятлива погода, це може покращити стан посівів і зменшити занепокоєння.

За попередніми прогнозами, експорт пшениці з України у 2025-26 роках буде менше половини від рекордного обсягу.

Читайте також: ФАО спрогнозувало зниження урожаю пшениці в Україні

Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Також повідомлялося, що станом на середину квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. На Запоріжжі почали сіяти кукурудзу.

Автор: 

зерно (1868) урожай (518)


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Топ коментарі
+6
Яке діло США до нашої пшениці?
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24.04.2025 12:17
+1
та ви шо?! Може в США ще помітять, що в Україні війна йде
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24.04.2025 13:05
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Яке діло США до нашої пшениці?
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24.04.2025 12:17 Відповісти
Гра на товарній біржі ціною на новий урожай.
Трамп вирішив знову набити кармани з повітря.
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24.04.2025 14:46 Відповісти
Це добре пшениця зросте в ціні
Тільки наші ,,бізнесмени,, вдвічі піднімуть ціни на хліб
Може ця стаття навіді замовна для вище сказанної мети
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24.04.2025 12:59 Відповісти
та ви шо?! Може в США ще помітять, що в Україні війна йде
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24.04.2025 13:05 Відповісти
Що знову занепокоєні???Давайте ! ваших трампістів!на посівну в Луганську Донецьку, Херсонську та Запоріжську обл,- Посієте та зберете , а врожаєм ми з вами ,,,,,можливо поділимося ,але буде краще якшо америка відмовиться))
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24.04.2025 14:03 Відповісти
Наші зернобариги менше зароблять у власну кишеню? Ай-я-яй, як прикро...
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24.04.2025 14:06 Відповісти
У ваших словах відчувається туга за совєтами та законом про "три колоски"...
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24.04.2025 14:48 Відповісти
Я ще не настільки старий, знаю про закон виключно з підручників та літератури
Але щиро хвилююсь за Олега Кіпера, котрий "не має ніякого відношення до експорту зерна".
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24.04.2025 14:55 Відповісти
Немає ніяких зернобариг - а є фірми що вирощують пшеницю.
Це їх діло як і кому вони продадуть своє вирощене.
Ви не йосип сралін наймати камсамольців і їздити на бричках експропрійовувави чужий хліб.
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24.04.2025 15:10 Відповісти
Якщо ви не в темі, і не в курсі кого я назвав баригами, то спочатку почитайте корисну інформацію:
"Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки Джерело: https://censor.net/r3474765
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24.04.2025 15:51 Відповісти
Для нас хватить . А африканськиз друзів путлєра зай трампон годує
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24.04.2025 20:49 Відповісти

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