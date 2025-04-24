У США прогнозують найменший урожай української пшениці за 13 років
Урожай пшениці в Україні цього року очікується на рівні 17,9 млн метричних тонн, що на 23% менше, ніж торік, та є найнижчим показником на 13 років.
Про це пише аналітикиня Reuters Карен Браун із посиланням на прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA), передає liga.net.
Причиною зниження врожаю є надзвичайно суха земля під час посіву і низька прибутковість виробництва, що призвело до скорочення посівних площ.
Подекуди в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях запаси продуктивної вологи були історично низькими для ранньовесняного періоду, повідомляли в Укргідрометцентрі.
Утім, якщо надалі встановиться сприятлива погода, це може покращити стан посівів і зменшити занепокоєння.
За попередніми прогнозами, експорт пшениці з України у 2025-26 роках буде менше половини від рекордного обсягу.
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Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.
Також повідомлялося, що станом на середину квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. На Запоріжжі почали сіяти кукурудзу.
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Трамп вирішив знову набити кармани з повітря.
Тільки наші ,,бізнесмени,, вдвічі піднімуть ціни на хліб
Може ця стаття навіді замовна для вище сказанної мети
Але щиро хвилююсь за Олега Кіпера, котрий "не має ніякого відношення до експорту зерна".
Це їх діло як і кому вони продадуть своє вирощене.
Ви не йосип сралін наймати камсамольців і їздити на бричках експропрійовувави чужий хліб.
"Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки Джерело: https://censor.net/r3474765