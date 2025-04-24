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Україна та Чехія викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці в Євросоюзі та США

хакери,дезінформація

Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародне хакерське угруповання, яке обкрадало банківські рахунки та криптогаманці громадян Європейського Союзу та США.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Так, Служба безпеки спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами викрили на території на території України та ЄС двох організаторів та основних учасників цієї групи.

Зазначається, що зловмисники викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці. При чому робили це за допомогою власноруч розробленого шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ).

Як встановило розслідування, хакери робили фішингові розсилки електронних листів з "вшитим" у них ШПЗ, щоб отримати доступ до комп’ютерів своїх жертв.

Після зламу вони викрадали особисті дані користувачів, що зберігалися на компʼютерах, за допомогою яких викрадали кошти з електронних рахунків та гаманців віртуальних активів.

Під час розслідування також встановили, що фігуранти продавали власні програми на форумах хакерського спрямування, зокрема угрупованням, які підконтрольні російським спецслужбам.

СБУ викрила хакерів, які обкрадали рахунки громадян ЄС і США

Україна та Чехія викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці в Євросоюзі та США

Під час обшуків у помешканнях фігурантів на території України та ЄС вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці та флеш-накопичувачі із доказами злочинів.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України – створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Триває розслідування, зловмисникам загрожують реальні строки тюремного ув’язнення.

Як повідомлялося, на початку року стало відомо, хакери з угруповання Star Blizzard, що ймовірно повʼязане з російським ФСБ, намагалися зламати у WhatsApp акаунти співробітників прихильних до України організацій та установ.

Автор: 

СБУ (1537) хакер (459) Чехія (350) криптовалюта (631)


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