Україна та Чехія викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці в Євросоюзі та США
Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародне хакерське угруповання, яке обкрадало банківські рахунки та криптогаманці громадян Європейського Союзу та США.
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Так, Служба безпеки спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами викрили на території на території України та ЄС двох організаторів та основних учасників цієї групи.
Зазначається, що зловмисники викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці. При чому робили це за допомогою власноруч розробленого шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ).
Як встановило розслідування, хакери робили фішингові розсилки електронних листів з "вшитим" у них ШПЗ, щоб отримати доступ до комп’ютерів своїх жертв.
Після зламу вони викрадали особисті дані користувачів, що зберігалися на компʼютерах, за допомогою яких викрадали кошти з електронних рахунків та гаманців віртуальних активів.
Під час розслідування також встановили, що фігуранти продавали власні програми на форумах хакерського спрямування, зокрема угрупованням, які підконтрольні російським спецслужбам.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів на території України та ЄС вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці та флеш-накопичувачі із доказами злочинів.
Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України – створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Триває розслідування, зловмисникам загрожують реальні строки тюремного ув’язнення.
Як повідомлялося, на початку року стало відомо, хакери з угруповання Star Blizzard, що ймовірно повʼязане з російським ФСБ, намагалися зламати у WhatsApp акаунти співробітників прихильних до України організацій та установ.
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