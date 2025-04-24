Один із найбільших світових сировинних трейдерів остаточно позбувся нафтових активів у Росії

Швейцарський сировинний трейдер Glencore продав свою частку у нафтовій компанії "Русснефть", яка належала йому протягом понад 20 років.

Про це свідчить нова структура акціонерів російської компанії, оприлюднена на її сайті, звернуло увагу видання The Moscow Times.

Зокрема, з переліку акціонерів, яким належить від 5% статутного капіталу, зникла Rambero Holding – структура, через яку Glencore контролював 23,46% компанії "Русснефть".

Водночас серед її акціонерів з'явилася зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) OCN International DMCC, якій тепер належить 12,25%. Частка перейшла до нового власника 23 квітня. Ще одним новим акціонером стало дочірнє підприємство компанії "Русснефть" – "Белые ночи", яке викупило частку 12,75%. Таким чином, сукупно нові акціонери мають 25% у статутному капіталі компанії, або 33,33% її звичайних акцій.

Швейцарський трейдер Glencore брав участь у становленні російської компанії "Русснефть" з початку 2000-х років, але наприкінці 2023 року вирішив продати свою частку. Зробити це швидко не вдалося через запроваджені російським диктатором Путіним обмеження для інвесторів із "недружніх" країн. У 2024 році Путін дозволив іноземним особам проведення угод, пов'язаних з акціями цієї компанії.

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"Русснефть" входить до переліку найбільших компаній за обсягами видобутку нафти в Росії. Її активи зосереджені у ключових нафтогазоносних регіонах РФ (Західному Сибіру, ​​Волго-Уральському регіоні та Центральному Сибіру).

Glencore – один із найбільших у світі постачальників мінеральної сировини, кольорових металів та енергоносіїв. Після продажу частки "Русснефть" у трейдера залишається частка в EN+Group – материнській компанії "РусАла". Раніше в Glencore зазначали, що за нинішніх обставин "немає реалістичного способу вийти" з капіталу EN+.

Як повідомлялося, на початку 2023 року Glencore відмовився продовжувати угоду з російським "РусАлом" на $16 млрд на закупівлю алюмінію.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у березні 2022 року компанія пообіцяла не вести жодного нового бізнесу з Росією, але вирішила дотримуватись чинних контрактів.