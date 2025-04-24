Маловідомий бізнесмен купив третину акцій "Карпатнафтохіму" за заниженою у 22 рази ціною, його пов’язують з ОП, – ЗМІ. ВIДЕО

Маловідомий підприємець Андрій Веселий офіційно придбав 33% акцій заводу "Карпатнафтохім" за 35 мільйонів гривень ($0,84 млн за поточним курсом).

Правоохоронці оцінювали активи підприємства у 2,3 мільярда гривень, тож ця ціна може бути суттєво заниженою, йдеться у розслідуванні УП.

"За інформацією співрозмовників УП у бізнесових колах, Андрій Веселий міг стати підставною особою для справжніх власників, а єдиним джерелом влади, яке могло це все забезпечити, також може бути Офіс президента", – йдеться у розслідуванні.

Крім того, брата Андрія Веселого – Василя Веселого – призначили радником керівника націоналізованого через зв'язки з росіянами "Сенс банку", хоча він ніколи не мав жодного стосунку до банківської сфери. Співрозмовники УП в бізнесових колах називають Василя Веселого "смотрящім" від держави за "Сенс банком".

Журналісти описують схему, як правоохоронці не змогли конфіскувати "Карпатнафтохім".

У травні 2022 року БЕБ та Офіс генпрокурора відкрили кримінальне провадження щодо "Карпатнафтохіму", звинувативши керівництво компанії в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів, які згодом могли опинятися у Росії.

За даними слідства, упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства ухилилися від сплати понад 3 млрд грн податків і незаконно перерахували на користь підконтрольної російській нафтовій компанії фірми понад 5 млрд грн для подальшої їхньої легалізації.

У липні того ж року Шевченківський суд Києва арештував 100% корпоративних прав підприємства вартістю 2,3 млрд грн і 35 об'єктів нерухомості підприємства, але вже у серпні ці арешти скасували.

Згодом справу передали Нацполіції, а у жовтні 2022 року Братський райсуд Миколаївської області повторно арештував активи і доручив передати їх в управління АРМА.

Але співробітників АРМА тричі не пускала на об'єкт охорона, у Нацагентстві також вказували на неможливість прийняти об'єкт в управління через відсутність документів від прокуратури.

Згодом з'ясувалося, що досудове розслідування у справі було зупинене ще наприкінці 2022 року.

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Зрештою, у грудні 2023 року арешт з майна "Карпатнафтохіму" зняли, а вже через пів року змінився склад його власників.

Зокрема, інвестиційний фонд "Геріон Ворлд", який належить Андрію Веселому, став власником 33%частки у заводі "Карпатнафтохім" всього за 35 млн грн, свідчить звітність фонду, яку отримали журналісти.

Проте і цих коштів у фонду не було. Фінансова звітність фонду Веселого свідчить, що ці кошти "Геріон Ворлд" у когось позичив у червні 2023 року, саме перед придбанням акцій "Карпатнафтохіму".

Сам Андрій Веселий не захотів коментувати цю інформацію.

Журналісти зауважують, що Україна не змогла позбавити росіян впливу на "Карпатнафтохім", який до 2014 року офіційно належав російському "Лукойлу". Спочатку підприємство пов'язували з одним із найближчих соратників колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка Андрієм Іванчуком.

"Нова влада вже президента Володимира Зеленського після повномасштабного вторгнення РФ в Україну також не спромоглась конфіскувати "Карпатнафтохім", а, схоже, делегувала на цей раз свого представника, який також отримав частку нафтохімічного гіганта", – йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, "Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "Карпатнафтохіму" раніше був російський "Лукойл".