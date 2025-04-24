Велика Британія ввела 150 нових санкцій проти Росії та заборонила експорт контролерів для відеоігор

Уряд Великої Британії заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які РФ використовує для керування безпілотниками на фронті в Україні. Загалом новий пакет обмежень включає 150 нових торговельних санкцій проти Росії.

Про це пише Politico.

Також, як зазначається, Велика Британія закрила доступ Росії до інших технологій, включно з програмним забезпеченням, здатним шукати та розробляти нові нафтові та газові свердловини.

Нові заходи набувають чинності негайно та відображають більшу увагу уряду до торговельних санкцій, а не до фінансових санкцій.

Новий пакет санкцій в основному спрямований на припинення доступу інноваційного програмного забезпечення та технологій до оборонного та енергетичного секторів Росії, включно з контролерами відеоігор, які використовувалися для пілотування безпілотників у війні проти України, а також передачі технологій, які використовуються у виробництві товарів загального вжитку. Сюди входять електронні елементи, такі як підсилювачі та схеми, які британський уряд описує як "критичні" для російського військового розвитку.

Окрім того, новий пакет санкцій забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів, щоб обмежити військовий і промисловий потенціал Росії.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, згідно з даними за 2023-2024 фінансовий рік, заморозила російських активів на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів ($32,3 млрд).

Наприкінці березня стало відомо, що Велика Британія збільшує власний оборонний бюджет і військові поставки в Україну, а також закликає до аналогічних дій європейських партнерів.