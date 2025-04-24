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Зростання цін у промисловості прискорилося до 52%, – Держстат

Промислова інфляція в Україні за рік зросла до 52%, – Держстат

Індекс цін виробників промислової продукції в березні цього року становив 0,7%, водночас цей показник рік до року збільшився до 51,9%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає Укрінформ. 

Як зазначається, у березні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) становив 0,7%, тоді як у лютому він дорівнював 1,1%.

У річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 51,9%, у лютому 2025 року до лютого 2024 року цей показник становив 37%.

Основним чинником сповільнення промислової інфляції минулого місяця стали ціни на продукцію видобувної промисловості, які порівняно з лютим знизилися на 0,4%, на нафту і газ (-1,3%), фармацевтичну продукцію (-5,7%).

Окрім того, в річному вимірі на 206,4% збільшилися ціни на енергоносії (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря), що впливає на річний показник промислової інфляції.

Раніше повідомлялося, що відновлення промислового виробництва в Україні у 2024 році уповільнилося до 3,6% після зростання на 6,8% у 2023 році (за уточненими даними) і падіння на 36,7% у 2022 році.

Автор: 

інфляція (712) виробництво (1298) промисловість (447) Держстат (1429)


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терміново піднімай зарплати! АЛЕ Ж, ****, НЕ ВСІМ! т

ну ти знаєш
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24.04.2025 16:27 Відповісти
Собі вони в минулому році й підняли, на 62 відсотка.
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24.04.2025 16:31 Відповісти
у виробників піднялось а у покупців невпало випадково??дебілоїди ненажерливі,крім внутрішнього споживача нема варіантів 0
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24.04.2025 16:40 Відповісти

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