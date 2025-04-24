Зростання цін у промисловості прискорилося до 52%, – Держстат

Індекс цін виробників промислової продукції в березні цього року становив 0,7%, водночас цей показник рік до року збільшився до 51,9%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає Укрінформ.

Як зазначається, у березні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) становив 0,7%, тоді як у лютому він дорівнював 1,1%.

У річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 51,9%, у лютому 2025 року до лютого 2024 року цей показник становив 37%.

Основним чинником сповільнення промислової інфляції минулого місяця стали ціни на продукцію видобувної промисловості, які порівняно з лютим знизилися на 0,4%, на нафту і газ (-1,3%), фармацевтичну продукцію (-5,7%).

Окрім того, в річному вимірі на 206,4% збільшилися ціни на енергоносії (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря), що впливає на річний показник промислової інфляції.

Раніше повідомлялося, що відновлення промислового виробництва в Україні у 2024 році уповільнилося до 3,6% після зростання на 6,8% у 2023 році (за уточненими даними) і падіння на 36,7% у 2022 році.