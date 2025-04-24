Підприємці скаржаться: Гетманцев повідомив про зростання боргу з відшкодування ПДВ

Підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ: станом на 1 квітня заборгованість зросла до 26,46 мільярда гривень.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"До мене почали надходити звернення від платників податків про повернення практики затримання у відшкодуванні податку на додану вартість", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що у січні-березні 2025 року платники податків отримали 42,45 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ. Водночас залишок не відшкодованих сум на 1 квітня становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн.

"Другий місяць поспіль на кінець місяця значні суми не були перераховані платникам (платіжки знаходились в Казначействі). Звертаю увагу Мінфіну та Казначейства на питанні дотримання своєчасності відшкодування ПДВ", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев також звернув увагу на зменшення сплати акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції попри зростання продажів.