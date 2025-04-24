Російська влада відібрала у колишнього голови "РЖД" бізнес вартістю $3 мільярди

Жовтневий районний суд Єкатеринбургу за позовом російської прокуратури конфіскував на користь держави 12 компаній групи "Вектор Рейл" – одного з найбільших у РФ приватних власників залізничних вагонів для транспортування зрідженого газу та нафтохімічної продукції.

Крім того, суд стягнув з власників компанії – колишнього віцепрезидента "Російської залізниці" ("РЖД") Салмана Бабаєва, його синів, а також бізнес-партнера Олексія Тайчера – 30,1 млрд рублів, повідомляє РБК.

Співрозмовники агентства оцінили загальну вартість націоналізованих активів у 242 млрд рублів, або $2,9 млрд за поточним курсом.

Російська прокуратура у позові вказувала, що колишні власники використовували свою роботу в "РЖД" для вчинення невигідних державі угод та незаконного особистого збагачення. За оцінкою прокурорів, дочка "РЖД" – "Федеральна вантажна компанія" – отримала 8,6 млрд рублів збитків від дій Тайчера і Бабаєва, а крім того, переплатила 15% за договорами оренди вагонів.

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За підрахунками видання The Moscow Times, у 2024 році в Росії націоналізували щонайменше 67 компаній із загальною вартістю активів більше 544,7 млрд рублів. У 2023 році загальна вартість активів націоналізованих підприємств склала близько 483,5 млрд рублів, у 2022-му – 280,5 млрд рублів.

Підставою для націоналізації найчастіше ставало порушення антикорупційного законодавства (29 компаній), незаконна приватизація у 1990-х роках (8 компаній), покриття збитків (11 компаній), а також участь в екстремістській діяльності (2 компанії) або в екстремістському об'єднанні (3 компанії).

Влада прискорює вилучення приватної власності, оскільки через уповільнення економіки та нових західних санкцій скарбниці не вистачатиме доходів, вважає економіст компанії PF Capital Євген Надоршин.