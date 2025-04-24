Новим власником monobank стане кіпрська компанія: АМКУ надав дозвіл

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на набуття контролю над ТОВ "Фінтех Бенд".

Таке рішення АМКУ схвалив на засіданні у четвер, 24 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

ТОВ "Фінтех бенд", розвиває популярний в Україні банківський продукт monobank, який працює на базі ліцензії "Універсал Банку" Сергія Тігіпка.

За даними кіпрських реєстрів, компанію Crestline Limited зареєстрували у серпні 2024 року, одним із двох її директорів вказаний Олександр Нагорняк. Особа з таким іменем та прізвищем відома як співробітник "Фінтех Бенд".

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За даними у системі YouControl, власниками ТОВ "Фінтех Бенд" є колишні топменеджери "Приватбанку" Михайло Рогальський і Олег Гороховський (кожному належить по 31,96% капіталу), Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%), а також кіпрські компанії "Нісетс Лімітед" (14%) та "Крестлайн Лімітед" (0,08%).

Раніше серед власників ТОВ "Фінтех Бенд" були ексголова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, його син Дмитро Дубілет, а також інші топменеджери "Привату" Володимир Яценко та Людмила Шмальченко.

Дмитро Дубілет продав свою частку у 2019 році після того, як що став членом уряду Олексія Гончарука, де пропрацював до березня 2020 року. Решта колишніх співвласників проєкту вийшли з його складу або переоформили свої частки на інших осіб незадовго до або після повідомлення їм про підозру у кримінальних справах, пов'язаних із розкраданням коштів "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського.



