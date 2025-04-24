Французький бренд Louis Vuitton підвищив ціни в США через мита Трампа

У США подорожчали сумки французького модного бренду Louis Vuitton через введення мит адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так, ціни на них на сайті бренду зросли приблизно на 4%.

Про це пише WWD із посиланням на аналітиків Bernstein і Barclays, передає LIGA.net.

"Це підвищення цін, ймовірно, є реакцією на введення 10% тарифу в США. Воно варіюється від +7 для деяких моделей, як-от NeoNoe, до +1 – Twist чи Keepall", – розповіла аналітикиня Barclays Кароль Маджо.

Також ріст цін на товари бренду зафіксували в Японії – 3% та Франції – 2%.

Незмінними залишилися ціни на моделі CarryAll, Biker, All In і Graceful, що свідчить про те, що ці товари виробляються в США. Модний бренд має три фабрики з виробництва в Техасі та Каліфорнії.

На думку аналітиків, середнє зростання цін на 3,6% "більш ніж достатнє, щоб покрити навіть найгірший сценарій – 20% мита на експорт з ЄС до США".

Окрім того, мегабренди, як-от Vuitton, залишаються бажаними в США, зокрема, мають сильні позиції стосовно ціноутворення.

Водночас, оскільки тарифи застосовуються до "базової промислової вартості", у Bernstein прогнозують, що реальне зростання цін на предмети розкоші буде "значно нижчим за заявлені 10%", перебуваючи в межах звичайної для індустрії інфляції 5-7%, що спостерігається протягом останніх 50 років.

Раніше повідомлялося, що Світова організація торгівлі прогнозує, що через американські мита світова торгівля товарами цього року скоротиться на 0,2%, перш ніж відновити зростання у 2026 році. Без мит могло б бути зростання світової торгівлі на 2,7%.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.