Продажі Tesla в Європі в березні обвалилися на 28%. Вони падають третій місяць поспіль

Продажі нових автомобілів Tesla в Європі в березні впали на 28,2% порівняно з роком раніше, незважаючи на те, що загальні продажі електромобілів за місяць зросли на 23,6%.

Про це пише Reuters.

Як повідомляєтья, загальний обсяг продажів нових автомобілів у Європі зріс на 2,8% за місяць, а попит на електромобілі компенсував зниження продажів бензинових і дизельних авто.

Падіння продажів Tesla в Європі додає ознак того, що водії уникають бренду електромобілів Ілона Маска, оскільки конкуренція з боку Китаю посилюється, а деякі на додачу протестують проти його політичних поглядів.

Так, продажі Tesla впали третій місяць на 28,2% порівняно з минулим роком, а частка компанії в загальній уількості електромобілів знизилася до 2% з 2,9% рік тому.

Серед найбільших ринків ЄС продажі в Іспанії та Італії зросли на 23,2% і 6,3% відповідно, тоді як у Франції та Німеччині вони впали на 14,5% і 3,9%.

Як повідомлялося, продажі нових автомобілів Tesla впали в Європі й у лютому, що могло свідчити про негативну реакцію покупців на діяльність виконавчого директора і акціонера компанії Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Також стало відомо, що власники електромобілів Tesla почали рекордно часто обмінювати свої авто на інші марки.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.