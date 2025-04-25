МАГАТЕ спостерігає коливання потужностей на українських АЕС

На Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях зафіксували перепади потужностей.

Про це повідомили у звіті Міжнародного агентства з ядерної безпеки (МАГАТЕ), передає Укрінформ.

"На українських АЕС – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – спеціалісти МАГАТЕ продовжували моніторинг ядерної безпеки. Усі три станції все ще виробляють електроенергію, хоча деякі блоки перебувають у стані планового відключення, а іншим час від часу доводиться знижувати виробництво, – йдеться у звіті.

Зазначається, що, наприклад, на Хмельницькій АЕС один реактор залишався у стані технічного обслуговування та перезавантаження, а виробництво електроенергії другого блоку було зменшено на вимогу оператора мережі на 36 годин на початку цього тижня.

На Рівненській АЕС другий енергоблок цього тижня відключили на час технічного обслуговування та дозаправку, а виробництво електроенергії на третьому блоці було на кілька днів зменшено.

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Цього тижня спостерігалися коливання потужності й на Південноукраїнській АЕС.

"Групі МАГАТЕ повідомили, що 17 квітня за 2 км на схід від майданчика було виявлено сім безпілотників. Спеціалісти МАГАТЕ – зокрема на Чорнобильському майданчику та Південноукраїнській АЕС – продовжували чути сигнали повітряної тривоги протягом більшості днів", – йдеться у звіті.

Серед іншого, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що спеціалісти Агентства, які базуються на окупованій Запорізькій АЕС, були змушені залишитися вдома у середу вранці після того, як почули гучну стрілянину біля головної адміністративної будівлі.

Крім того, команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи та стрілянину на різних відстанях від ЗАЕС майже щодня протягом останнього тижня.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 квітня спостерігачі МАГАТЕ зафіксували проліт восьми безпілотників всього за чотири кілометри від Південноукраїнської АЕС.