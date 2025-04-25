Ексочільник МВС Аваков зайнявся системами накопичення енергії. Антимонопольний комітет надав дозвіл

Антимонопольний комітет дозволив компанії ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова здобути контроль над Знаменською БЕСС у Вінницькій області, яка спеціалізується на системах накопичення енергії.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 24 квітня, передає liga.net.

Зазначається, що контроль здійснюватиме ТОВ "Гранд-Тер" через призначення на посаду директора Знаменської БЕСС Валентини Парамонової, яка також керує ТОВ "Гранд-Тер", ТОВ "Пора Безпека" та ПП "Міністрі Плюс".

У всіх цих компаніях кінцевими бенефіціарами є Арсен Аваков та його дружина Інна Авакова.

Знаменська БЕСС у 2024 році стала одним із переможців аукціону на допоміжні послуги.

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БЕСС – це українська транслітерація англійського терміну BESS (Battery Energy Storage System), що розшифровується як "батарейна електрична система зберігання".