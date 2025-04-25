У Польщі стартувала програма пільгового кредитування бізнесу, який допомагає відновлювати Україну

Із 22 квітня у Польщі стартувала державна програма пільгового кредитування "Кредит для участі у відбудові України". Вона передбачає щонайменше 250 млн злотих або приблизно 58,25 млн євро для польських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

За умовами програми, підприємство може отримати до 10 мільйонів злотих (2,33 млн євро), процентна ставка – 2%, а термін погашення – 12 років. Заявки почали приймати три компанії-партнери польського Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Завдяки програмі польські компанії отримають пільгові кошти для інвестицій у відбудову української інфраструктури...Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з умовами програми пільгові кредити можуть бути використані на інвестиції та витрати оборотного капіталу на підтримку відбудови української економіки, розвитку експорту та імпорту та співпраці між польськими та українськими підприємствами.

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Кошти можуть бути спрямовані на:

транспортування, зберігання та логістику товарів і послуг для населення та будівельних матеріалів, техніки, технологій та інших ресурсів, необхідних для реалізації проекту;

розвиток ресурсів підприємства для участі у реконструкції та розширенні інфраструктури України (включаючи автомобільні дороги, залізниці, енергетику, водопостачання, громадське та житлове будівництво);

підготовку техніко-економічного обґрунтування, дослідження та інвестиційні проєкти;

фінансування діяльності медичних компаній, включаючи виробництво таких продуктів, як протези та перев'язувальні матеріали, призначені для України;

імпорт послуг та продукції від контрагентів з України;

надання товарів та послуг компаніям, які беруть участь у відбудові економіки України, безпосередньо супроводжуючи їх діяльність.

Крім того, коштом пільгового кредитування можна фінансувати придбання нерухомості в Польщі, якщо це тісно пов’язане з метою інвестиції, наприклад, будівництво складу, фабрики, цеху або заводу. Для деяких галузей та інвестицій надаються додаткові преференції.

Раніше повідомлялося, що Польща та Словаччина будуть допомагати Україні втілювати проєкти відновлення та розвивати Карпатський регіон.