Апостиль подорожчає у 12 разів. Скільки коштуватиме штамп

Із 3 травня плата за апостиль – спеціальний штамп, який підтверджує дійсність офіційного документа за кордоном – зросте до 610 грн. Тобто тариф зросте в 11 разів.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Ігор Фріс з посиланням на дані Міністерства юстиції.

За його словами, плата за апостиль не змінювалася з 2003 року і становила 51 грн.

"Тепер вартість зросте: для фізичних осіб – до 610 грн, для юридичних осіб – до 1060 грн. Це рішення почне діяти з 3 травня 2025 року", – написав нардеп.

Як повідомлялося, з 1 січня зросла вартість оформлення ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. Зокрема, вартість бланка закордонного паспорта зросла з 606 грн до 690 грн, вартість бланка ID-картки – з 378 грн до 432 грн.