АРМА виграло справу про прибуток Сахалінського родовища. У бюджет надійде 748 мільйонів

Верховний Суд підтримав позицію Національного агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо законності виплати дивідендів державі від експлуатації Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає Укрінформ.

"Судом визнано правомірність виплати 90% прибутку за договором управління АРМА в інтересах держави. Акціонери програли всі судові інстанції, намагаючись привласнити прибутки від видобутку газу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри усі зусилля з боку АРМА та ПАТ "Укрнафта", зокрема, щодо продовження договору управління арештованим активом, продовження видобутку вуглеводнів, а також ухвалення урядом розпорядження про перерозподіл акцій підприємства для перерахунку дивідендів на користь держави, вони стикнулися зі спротивом з боку акціонера.

Так, один із власників арештованих корпоративних прав – компанія JKX Ukraїne B.V. – оскаржив у судовому порядку рішення щодо виплати доходів з прибутку підприємства за договором управління до державного бюджету. А саме 748 млн грн, або 90% отриманого у 2024 році прибутку.

"У березні 2025 Верховний Суд поставив крапку у справі № 910/7738/24 та вказав на законність дій АРМА та управителя ПАТ "Укрнафта". Верховний Суд наголосив, що протягом дії арешту права власника акцій обмежуються і виключно управитель може визначати питання управління корпоративних прав", – додали в Нацагентстві.

У такий спосіб Верховний Суд остаточно закрив шлях власникам арештованого активу до оскарження будь-яких рішень загальних зборів ПАТ "ВК "Урнафтобуріння", в тому числі про оскарження розподілу і виплату дивідендів державі.

Як повідомлялося, до 2023 року найбільшим акціонером (32,66%) британської JKX Oil&Gas через Eclairs Group Limited був бізнесмен Ігор Коломойський та його партнери. Однак у липні 2023 року Eclairs Group Limited виключили з реєстру акціонерів та ліквідували.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.