Справа на 17 мільярдів: Дружина Порошенка подала позов про поділ майна

Депутатка Київської міської ради, колишня перша леді Марина Порошенко звернулася до суду з проханням про поділ спільного з експрезидентом Петром Порошенком майна.

За даними у судовому реєстрі, справу розглядатиме Крижопільський районний суд Вінницької області, передає Liga.net.

Позов було подано 27 березня, а підготовче засідання призначено на 29 квітня.

При цьому справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження, а не спрощеного, оскільки ціна позову становить 17,1 мільярда гривень, що значно перевищує встановлений поріг для спрощеного провадження.

Адвокат Порошенка Ігор Головань уточнив, що про розлучення подружжя наразі не йдеться.

"Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси", – сказав юрист.

Він додав, що наразі не може розповісти більше, ніж повідомляється в судовому реєстрі.

Як повідомлялося, п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко разом із дружиною, депутаткою Київської міськради Мариною Порошенко у 2024 році заробив близько 4,6 млрд грн, свідчить його декларація. Крім того, родина Порошенків має великі суми заощаджень у цінних паперах, на банківських рахунках та готівкою, а також численну нерухомість.

Санкції проти Порошенка

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №81/2025 від 12 лютого увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки відомих бізнесменів, у тому числі проти експрезидента і лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Зокрема, щодо Порошенка Зеленський безстроково запровадив повний перелік санкцій, у тому числі блокування активів, припинення торговельних операцій, надання електронних комунікаційних послуг, а також заборона на отримання дивідендів.

Коментуючи це рішення, Зеленський заявив, що санкції мають обмежити можливість Порошенка та інших бізнесменів "використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом".

Наразі Порошенко оскаржує оскаржує запроваджені проти нього санкції у Верховному Суді.