У ЄС підтримали поетапне впровадження нової системи контролю на кордоні. Це вплине на безвіз

Комітет Європарламенту з громадянських свобод схвалив план поетапного запуску системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Європейського Союзу.

Як повідомили у Європарламенті, відповідне рішення підтримали 54 євродепутати, передає Суспільне.

Система EES фіксуватиме дані громадян третіх країн, які в'їжджають і залишають Шенгенську зону з короткостроковими візами. Зокрема, реєструватимуться біометричні дані – відбитки пальців та зображення обличчя.

Нововведення мають покращити безпеку, прискорити процедури на кордонах і зменшити черги.

Розгортання EES триватиме 180 днів. У перший день передбачається, що щонайменше 10% перетинів кордону відбуватимуться з реєстрацією в системі. До 90-го дня – до 50%, а до кінця періоду – 100%.

Утім, євродепутати пропонують надати країнам-членам більше гнучкості: зокрема, дозволити досягати 10% не з першого, а з 30-го дня, і 35% – до 90-го.

Також пропонується уникати запуску системи під час пікових сезонів подорожей – улітку та взимку – і запровадити процедури на випадок технічних збоїв або надмірних черг.

Після запуску EES фізичне штампування паспортів замінить цифрова реєстрація. Дані будуть доступні у реальному часі для країн Шенгенської зони, що має сприяти контролю за порушеннями правил перебування.

Раніше повідомлялося, що система EES має запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада. Однак згодом стало відомо, що Європейський Союз не зможе запровадити нову систему біометричного контролю для громадян третіх країн, що перетинають зовнішні кордони ЄС, у запланований строк.

Наразі відомо, що EES має почати працювати в усіх державах ЄС у жовтні 2025 року.