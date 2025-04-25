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Новини
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Міноборони придбало 36 квартир для військових з початку року. Це більше, ніж за увесь минулий рік

Міноборони придбало 36 квартир для військових з початку року

У першому кварталі 2025 року Міністерство оборони закупило 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень.

Це більше, ніж за весь попередній рік, коли було придбано 33 квартири, повідомляє пресслужба міністерства.

Цього року житло купували на вторинному ринку за результатами проведення відкритого конкурсу. Середня площа кожної квартири становить понад 52 кв. м.

"Розподіл квартир відбуватиметься в установленому законом порядку після офіційної передачі об’єктів на баланс Київського квартирно-експлуатаційного управління", – зазначається у повідомленні.

У Міноборони нагадали, що вже затверджено Алгоритм виключення службового житла з відповідних фондів Міноборони, що дозволить тисячам сімей військових, які зараз проживають у службовому житлі, отримати право на постійне проживання у ньому.

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Як повідомлялося, за час дії програми доступної іпотеки "єОселя" – з жовтня 2022 року – власниками житла стали 16 517 українських родин, а загальна сума отриманих кредитів становить 27,15 млрд грн.

Найбільше програмою скористалися військовослужбовці, правоохоронці та силовики – вони отримали понад 8 000 кредитів під 3% річних.

Водночас вимушені переселенці отримали менше 400 кредитів, а ветерани – лише близько 350.

Автор: 

житло (576) Міноборони (961) військовослужбовці (314)


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як раз для новоявлених свиногенералів та крисополковників,вони ж саме частіше сироти безхатні
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25.04.2025 16:01 Відповісти
Так на іншому ресурсі писали, що начальнику ТЦК дали квартиру. У середньому хатка виходить під 3мульта, 75$, коли йде війна думаю це не дешеві хатки для своїх.
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25.04.2025 16:12 Відповісти
Может 3 600,)?)?)?)?)зЕмародеры.
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25.04.2025 16:05 Відповісти
ого, скільки дітей у наших генералів, котрим виповнилося 18 років з початку 2025.
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25.04.2025 16:07 Відповісти
ахахах, ***, воює тисяч 200.
1.2 млн сили оборони.
Ну, нахера ти квартири? Для кого вони?
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25.04.2025 16:20 Відповісти

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