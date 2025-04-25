В Україні на сьогодні працює близько 60 шведських компаній

В Україні на сьогодні працюють близько 60 шведських компаній, і Швеція заохочує нових підприємців виходити на український ринок.

Про це заявив міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса, передає Укрінформ.

"В Україні зараз активно працюють близько 60 шведських компаній. Добре те, що майже жодна з них не пішла після повномасштабного вторгнення. Погано те, що ми не бачимо притоку нових. Але ми хочемо, щоб більше шведських компаній купували в Україні, інвестували, розпочинали свою діяльність, будували тут офіси", – сказав Дуса.

За його словами, уряд Швеції докладає зусиль для спрощення виходу на український ринок, зокрема, відкрив торговельний офіс, який опікується страхуванням, закупівлями і візовими питаннями.

"Також ми лише кілька тижнів тому вдосконалили нашу систему експортного кредитування, щоб максимально знизити ризики ведення бізнесу з українськими партнерами", – зазначив Дуса.

Наприкінці грудня минулог року повідомлялося, що японські компанії активно виходять на український ринок, а урядові організації відкривають свої представництва. Таким чином, в Україні працює понад 40 японських компаній.