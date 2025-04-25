Після скасування скандального тендера у Міноборони замовили чохли для бронежилетів на 400 мільйонів в українського виробника

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони 14 квітня підписало контракт на постачання чохлів для бронежилетів вартістю 414,40 млн грн з ТОВ "МІК".

Закупівлі чохлів загальною очікуваною вартістю ще на 615,55 млн грн перебувають на етапі визначення переможців та підписання контрактів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до 22 вересня компанія "МІК" Олега Мітрохіна має поставити 35 тисяч чохлів для бронежилетів власного виробництва у базовій комплектації 1-5 для бронежилетів "Корсар".

Ціна комплекту становитиме 11 840 грн, або $285. У доларах це найнижча ціна, за якою "Оператор тилу" закуповував чохли у 2024-2025 роках.

Водночас тендерна ціна чохлів українського виробництва вища за ту, яку пропонував імпортер у скандальному тендері кілька тижнів тому.

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Тоді підприємство Міноборони планувало укласти контракт на придбання чохлів для бронежилетів по 9 500 грн за комплект з фірмою "Некстген Лтд", яка у якості виробника чохлів вказала британську компанію "Tradingscape Limited".

Проте виявилося, що офіційно цей "виробник" мав лише одного працівника і взагалі не займався виробництвом чохлів, а до поданих на тендер документів постачальник подав звіт директора британської компанії, який вже пішов з посади.

"Оператор тилу" спочатку відмовлявся скасувати закупівлю, стверджуючи, що не має повноважень перевіряти достовірність поданих документів. Проте після публічного скандалу ДОТ все ж відхилив пропозицію "Некстегена" саме через недостовірну інформацію.

Відтак, в останніх чотирьох закупівлях на 615,55 млн грн український представник закордонного "виробника" вже участі не брав, хоча вимога про вітчизняне виробництво в оголошенні не з’явилась. Єдине, що оператор тилу змінив в технічних характеристиках — вимогу щодо виготовлення товару, з "не раніше 2023 року" на 2024 рік.