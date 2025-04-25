Україна отримає 23 мільйони євро на ядерну безпеку від ЄС. Які проєкти передбачені?
Україна отримає від європейських партнерів 22,6 млн євро на ядерну безпеку, вдосконалення радіаційного захисту та поводження з радіоактивними відходами.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурів.
Відповідний проєкт угоди про внесок 2024/2025 було погоджено в рамках засідання наглядової ради із впровадження в Україні Інструменту співробітництва з ядерної безпеки.
Зокрема, у рамках угоди про внесок передбачено фінансування низки важливих для України проєктів. Серед них:
- забезпечення резервного енергопостачання для безперебійної експлуатації об'єктів поводження з радіоактивними відходами, а також будівництво необхідної інфраструктури для належного захоронення радіоактивних відходів;
- створення системи раннього виявлення лісових пожеж в зоні відчуження;
- облаштування сучасної аналітичної лабораторії для аналізу радіоактивних матеріалів в місті Чорнобиль. Така лабораторія стане частиною Чорнобильського наукового хабу, який надаватиме підтримку українським та міжнародним експертам в науково-дослідній діяльності в галузі ядерної безпеки;
- відновлення функціонування автоматизованої системи радіаційного моніторингу зони відчуження, яка була пошкоджена росією під час окупації ЧАЕС;
- створення національної Інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу всієї території України, та її інтеграції з Європейською платформою обміну радіологічними даними (EURDEP), Системою обміну терміновою радіологічною інформацією Європейського співтовариства (ECURIE), Міжнародною інформаційною системою радіаційного моніторингу (IRMIS), якою керує МАГАТЕ.
- забезпечення персоналу підприємств зони відчуження належними сучасними умовами перевезення та проживання на території зони відчуження, а також засобами індивідуального захисту та дезактивації в аварійних ситуаціях;
- сприяння гармонізації українського законодавства з нормами Євратома, як однієї з умов вступу України до ЄС тощо.
Усі заходи планується реалізувати упродовж 5 років.
Нагадаємо, наприкінці лютого Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами".
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