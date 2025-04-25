Україна отримає 23 мільйони євро на ядерну безпеку від ЄС. Які проєкти передбачені?

Україна отримає від європейських партнерів 22,6 млн євро на ядерну безпеку, вдосконалення радіаційного захисту та поводження з радіоактивними відходами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурів.

Відповідний проєкт угоди про внесок 2024/2025 було погоджено в рамках засідання наглядової ради із впровадження в Україні Інструменту співробітництва з ядерної безпеки.

Зокрема, у рамках угоди про внесок передбачено фінансування низки важливих для України проєктів. Серед них:

забезпечення резервного енергопостачання для безперебійної експлуатації об'єктів поводження з радіоактивними відходами, а також будівництво необхідної інфраструктури для належного захоронення радіоактивних відходів;

створення системи раннього виявлення лісових пожеж в зоні відчуження;

облаштування сучасної аналітичної лабораторії для аналізу радіоактивних матеріалів в місті Чорнобиль. Така лабораторія стане частиною Чорнобильського наукового хабу, який надаватиме підтримку українським та міжнародним експертам в науково-дослідній діяльності в галузі ядерної безпеки;

відновлення функціонування автоматизованої системи радіаційного моніторингу зони відчуження, яка була пошкоджена росією під час окупації ЧАЕС;

створення національної Інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу всієї території України, та її інтеграції з Європейською платформою обміну радіологічними даними (EURDEP), Системою обміну терміновою радіологічною інформацією Європейського співтовариства (ECURIE), Міжнародною інформаційною системою радіаційного моніторингу (IRMIS), якою керує МАГАТЕ.

забезпечення персоналу підприємств зони відчуження належними сучасними умовами перевезення та проживання на території зони відчуження, а також засобами індивідуального захисту та дезактивації в аварійних ситуаціях;

сприяння гармонізації українського законодавства з нормами Євратома, як однієї з умов вступу України до ЄС тощо.

Усі заходи планується реалізувати упродовж 5 років.

Нагадаємо, наприкінці лютого Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами".