Прокуратура США звинуватила голову російського держбанку ВТБ в обході санкцій. Суд почнеться у червні

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула звинувачення проти голови російського держбанку ВТБ Андрія Костіна і двох його спільників – колишнього власника банку "Открытие" Вадима Бєляєва (Вольфсона) і громадянина США Геннона Бонда.

Костіну, Вольфсону і Бонду інкримінують два епізоди порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) і змову з метою його порушення, щодо Костіна висунули додаткове звинувачення у змові з метою міжнародного відмивання грошей, пише місцеве видання Aspen Daily News.

Судовий розгляд справи розпочнеться 16 червня в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка.

Справа стосується елітної нерухомості Костіна на американському курорті Аспен, у штаті Колорадо. Сторона обвинувачення стверджує, що Костін продовжував володіти цим майном через мережу офшорних компаній, незважаючи на його включення до американського санкційного списку у 2018 році.

"Костіну, як наслідок, було заборонено володіти нерухомістю або вести бізнес у Сполучених Штатах", – вказував окружний суддя США Грегорі Х. Вудс у письмовому висновку до цієї справи від 4 квітня.

Однак у обвинувальному висновку стверджується, що принаймні з 6 квітня 2018 року, коли на Костіна було накладено санкції, до вересня 2019 року, коли було передано право власності на будинок в Аспені, колишній російський банкір Вольфсон фактично представляв інтереси Костіна, чим порушував чинні санкції. Зокрема, він організовував утримання та обслуговування будинку, а також угоду з передачі права власності на нього за $12 мільйонів.

Бонд, другий відповідач, нібито був головним контактом будинку та особистим помічником Вольфсона.

Сам Вольфсон, який досі зберігає громадянство РФ, був заарештований в Остіні (штат Техас) у лютому 2024 року та звільнений під підписку про невиїзд. Він стверджує, що придбав будинок у Костіна ще у 2014 році, нібито позичивши кошти у пов'язаної з російським банкіром компанії Capital Business Finance, яку він вважав звичайним кредитором.

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Йдеться про елітну нерухомість у районі North Star Circle, яка складається з будинку із сімома спальнями та дев'ятьма ванними кімнатами загальною площею понад 1000 квадратних метрів, а також гостьового будинка. За даними оцінки, фактична вартість нерухомості становить $30,7 млн.

Цей маєток голова російського ВТБ Костін придбав у 2010 році за $13,5 млн через компанію 40 North Star. За даними слідства, він контролював будинок через офшорні структури. До 2017 року Костін та його родина регулярно проводили тут зимові канікули.

Крім маєтку, у матеріалах справи фігурують дві розкішні яхти, які, ймовірно, належали Костіну через офшори – Sea Rhapsody і Sea & Us. Слідство стверджує, що у 2018-2022 роках Костін та його довірені особи забезпечували обслуговування та модернізацію суден, порушуючи санкційний режим та займаючись відмиванням грошей. Зараз Sea Rhapsody пришвартована на Сейшелах, а Sea & Us, перейменована на Serenity і Unity, – біля узбережжя Туреччини.