Держгеонадр відновила ліцензію на видобуток газу, яка належала фірмі Єрмолаєва і Ющенка
Державна служба геології та надр поновила спеціальний дозвіл №4953 на користування надрами Федорівської газової площі в Полтавській області, який раніше належав компанії "Трендс Сістем" підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.
Відповідний наказ №138 голова Держгеонадр Олег Гоцинець підписав 23 квітня, передає Liga.net.
Дію цього спецдозволу Держгеонадр зупинила у січні 2024 року разом із двома іншими спецдозволами на користування надрами, виданими компаніям, які пов’язані із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.
Тоді ж з'ясувалося, що у "Трендс Сістем" невелику частку у розмірі 8,5% має колишній президент Віктор Ющенко.
Тепер дію ліцензії відновили у зв'язку з тим, що "Трендс Сістем" встигла до запровадження санкцій проти Єрмолаєва продати спецдозвіл ТОВ "СТК Реал Естейт" Станіслава Віленського – співзасновника корпорації "Алеф" і бізнес-партнера Єрмолаєва.
Держгеонадра намагалася не допустити передання прав на користування надрами від компанії, пов'язаної з санкційною особою, новому власнику. Для цього служба використала формальну причину "недостовірні відомості", але суди визнали такі дії Держгеонадра неправомірними.
Які санкції запровадили проти Єрмолаєва?
З 23 грудня 2023 року набуло чинності рішення РНБО про запровадження санкцій щодо громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва – власника корпорації "Алеф" із 18 підприємств, чиї активи оцінювали у $220 млн.
Зокрема, на 10 років блокуються його активи, анулюються або зупиняються ліцензії та інші дозволи, забороняється участь у приватизації та купівля земельних ділянок, зупиняється виконання економічних і фінансових зобов'язань.
Серед основних активів корпорації "Алеф", згідно з інформацією на сайті:
- UDK Gazbeton;
- виробники ПВХ-профілю "Міропласт" і віконно-дверної фурнітури Axor Industry;
- експортер яблук "Сади Дніпра" і агрокомпанія "Агроальянс";
- девелопер ALEF Estate;
- ОЕЗ "Потоки";
- виробник виробів у галузі медицини ABM Technology;
- виробник труб ВО "Оскар";
- виробник бетону "Ельба" тощо.
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