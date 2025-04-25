Держгеонадр відновила ліцензію на видобуток газу, яка належала фірмі Єрмолаєва і Ющенка

Державна служба геології та надр поновила спеціальний дозвіл №4953 на користування надрами Федорівської газової площі в Полтавській області, який раніше належав компанії "Трендс Сістем" підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Відповідний наказ №138 голова Держгеонадр Олег Гоцинець підписав 23 квітня, передає Liga.net.

Дію цього спецдозволу Держгеонадр зупинила у січні 2024 року разом із двома іншими спецдозволами на користування надрами, виданими компаніям, які пов’язані із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.

Тоді ж з'ясувалося, що у "Трендс Сістем" невелику частку у розмірі 8,5% має колишній президент Віктор Ющенко.

Тепер дію ліцензії відновили у зв'язку з тим, що "Трендс Сістем" встигла до запровадження санкцій проти Єрмолаєва продати спецдозвіл ТОВ "СТК Реал Естейт" Станіслава Віленського – співзасновника корпорації "Алеф" і бізнес-партнера Єрмолаєва.

Держгеонадра намагалася не допустити передання прав на користування надрами від компанії, пов'язаної з санкційною особою, новому власнику. Для цього служба використала формальну причину "недостовірні відомості", але суди визнали такі дії Держгеонадра неправомірними.

Які санкції запровадили проти Єрмолаєва?

З 23 грудня 2023 року набуло чинності рішення РНБО про запровадження санкцій щодо громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва – власника корпорації "Алеф" із 18 підприємств, чиї активи оцінювали у $220 млн.

Зокрема, на 10 років блокуються його активи, анулюються або зупиняються ліцензії та інші дозволи, забороняється участь у приватизації та купівля земельних ділянок, зупиняється виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Серед основних активів корпорації "Алеф", згідно з інформацією на сайті: