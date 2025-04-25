У Росії націоналізували найбільший завод із виробництва адсорбентів. Його продукцію використовує "Газпром"

Найбільший у Росії виробник каталізаторів та адсорбентів на основі діоксиду кремнію – Салаватський каталізаторний завод – офіційно перейшов у власність держави.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб Росії, передає The Moscow Times.

Передача підприємства у державну власність відбулася за рішенням Арбітражного суду Башкирії, який у квітні задовольнив позов Генпрокуратури РФ про "застосування наслідків недійсності нікчемних угод". У рамках рішення суд ухвалив стягнути в дохід держави 100% часток і акцій одразу кількох компаній, включно з ТОВ "Салаватський каталізаторний завод", АТ "Салаватнафтомаш", АТ "Салаватнафтохімрембуд", ТОВ "Нафтохімрембуд", ТОВ "Техцентр", ВАТ "Підземнафтогаз" та ТОВ "Ременергомонтаж".

На даний момент у Реєстрі вже зафіксовано зміни у структурі власності щодо чотирьох із зазначених товариств з обмеженою відповідальністю.

Позов Генпрокуратури Росії було подано в січні. Наглядове відомство вимагало звернути на користь держави 100% акцій та часток компаній, які обслуговують потреби ТОВ "Газпром Нафтохім Салават" – дочірнього підприємства ПАТ "Газпром".

Як стверджується у матеріалах справи, кінцевим бенефіціаром цих структур був колишній голова "Газпром Енерго" Алексєй Мітюшов. У 2022 році проти нього було порушено кримінальну справу за звинуваченням у шахрайстві, пов'язаному з розкраданням коштів "Газпром Нафтохім Салават". У лютому 2023 року Мітюшова було оголошено в міжнародний розшук. За інформацією Генпрокуратури РФ, підприємець, який має литовське громадянство та посвідку на проживання в Іспанії, встановив фактичний іноземний контроль над підприємствами стратегічного значення, набутими, на думку слідства, внаслідок незаконних угод.

ТОВ "Салаватський каталізаторний завод" займає ключове становище на російському ринку – підприємство поставляє каталізатори та адсорбенти на основі діоксиду кремнію не тільки для потреб "Газпром Нафтохім Салават", а й для інших підприємств, які працюють у стратегічно значущих галузях.

У березні повідомлялося, що російський суд передав у дохід держави 100% акцій гірничо-металургійного комплексу "Дальполіметал", який є одним із найбільших виробників свинцевого концентрату в РФ.

Націоналізація в Росії

Минулого року в Росії було націоналізовано щонайменше 67 компаній із загальною виручкою понад 807,6 млрд руб. та вартістю активів понад 544,7 млрд руб.

Причиною націоналізації найчастіше ставало порушення антикорупційного законодавства (29 компаній), незаконна приватизація у 90-х (8 компаній), покриття збитків (11 компаній), а також участь в екстремістській діяльності (2 компанії) або в екстремістському об'єднанні (3 компанії). При цьому рішення про націоналізацію щонайменше 64% компаній (43 компанії) було ухвалено в закритому режимі.

За 2022-2023 роки понад 180 приватних підприємств перейшли під контроль Росії, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.

На початку 2025 року стало відомо, що Росія отримає можливість конфіскувати активи громадян країн, де "необґрунтовано вилучили майно Росії".