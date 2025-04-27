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У застосунку "Армія+" запустили навчальний курс про фінансову грамотність для військових

До застосунку Армія+ додали нові рапорти

У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових, який має допомогти навчитися керувати особистими фінансами в умовах військової служби.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

Курс розповість, як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування. Він адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

"Продовжуємо розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем. Нещодавно запустили навчання про історію України та систему DOT-Chain, а зараз – про фінансову грамотність, навички з якої сьогодні є дуже актуальними", – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Курс складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

Загалом у застосунку тепер є 10 освітніх курсів. 70,8 тис. військових уже проходять курси, а 28,5 тис. із них завершили хоча б один курс повністю.

Найпопулярніші курси – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Як повідомлялося, наприкінці минулого року в новій версії застосунку "Армія+" було покращено криптографічне шифрування для того, щоб підвищити рівень безпеки персональних даних військовослужбовців.

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навчання (77) військовослужбовці (315) додаток (298) Армія+ (2)


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