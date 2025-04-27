Росія та Іран домовилися про поставку 55 мільярдів кубометрів газу та будівництво АЕС за російські кошти

Росія та Іран уклали угоду про поставку 55 млрд кубометрів російського газу на рік, і Росія також зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в Ірані.

Про це пише Reuters.

Росія поглибила зв'язки з Іраном після початку розв'язаною РФ повномасштабної війни проти України та підписала договір про стратегічне партнерство з Іраном у січні. Обидві країни перебувають під західними санкціями, а експорт російських нафти й газу до Європи різко скоротився.

Незважаючи на те, що Іран володіє другими за величиною запасами газу в світі після Росії, він імпортує газ, зокрема з Туркменістану, через серйозне недоінвестування, частково спричинене санкціями США.

Відтак, обидві країни домовилися про угоду про передачу газу в об'ємі 55 млрд кубометрів, тоді як нова атомна електростанція в Ірані буде побудована за рахунок фінансування РФ.

Росія може надати Ірану 1,8 млрд кубометрів природного газу цього року, однак ціна поки не узгоджена.

Президент Росії Владімір Путін на зустрічі зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном у січні в Кремлі вже заявив, що Росія може зрештою постачати Ірану до 55 млрд кубометрів газу на рік, хоча й починаючи з менших обсягів – до 2 млрд кубометрів.

Цифра в 55 млрд кубометрів буде аналогічною пропускній здатності підводних трубопроводів "Північний потік" до Європи, які були пошкоджені вибухами у 2022 році та з того часу газ не поставляли.

Окрім того, стало відомо, що Іран підпише угоду на $4 млрд із російськими компаніями щодо розробки семи іранських нафтових родовищ.

Російський газовий гігант "Газпром" підписав у червні минулого року меморандум із Національною іранською газовою компанією щодо постачання російського трубопровідного газу до Ірану. Можливі маршрути трубопроводу не розголошуються.

У березні цього року стало відомо, що Росія та Іран домовилися разом виробляти мікроелектроніку –російський Зеленоградський нанотехнологічний центр уклав угоду про співпрацю з іранським Штабом щодо розвитку нано- та мікротехнологій.

У липні минулого року повідомлялося, що Росія обговорює з Іраном можливість укладання довгострокового контракту на постачання трубопровідного газу.