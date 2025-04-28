Росіянам заборонять в’їзд до Франції за небіометричними паспортами

Франція перестане визнавати п'ятирічні російські закордонні паспорти без біометричних даних як дійсні документи для в'їзду до країни.

Про це йдеться в повідомленні візового центру VMS, що займається оформленням шенгенських віз у Росії, передає The Moscow Times.

Втім, відповідно до роз'яснень візового центру, росіяни зможуть використати небіометричний паспорт для в'їзду до Франції за наявності візи, виданої до 3 травня 2025 року. Однак після цієї дати нові візи на підставі таких документів не оформлятимуться.

На офіційному сайті Ради ЄС також зазначено, що Франція більше не визнає як проїзний документ небіометричні паспорти громадян РФ – за винятком тих, що видані дітям молодше 15 років.

Поки незрозуміло, у які терміни громадянам Росії, які мешкають у Франції з небіометричними паспортами, потрібно замінити їх на документи нового зразка.

Рішення Франції пов'язане насамперед із посиленням заходів безпеки як на кордонах, так і всередині країни, оскільки паспорт із біометрією легше відстежити, і в разі виникнення юридичних проблем простіше ідентифікувати людину.

Водночас, на тлі нових обмежень, інтерес росіян до віз та поїздок до країн Європейського Союзу продовжує зростати. Так, у першому кварталі 2025 року кількість поданих заяв на шенгенські візи збільшилася на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також у період із травня по серпень 2025 року 22% усіх російських бронювань авіаквитків за кордон припадають на країни Євросоюзу, тоді як 2024 року цей показник становив 16%. Найбільш популярними напрямами стали Італія (3,3% від усіх міжнародних бронювань), Іспанія (3,2%) та Франція (2,9%). Ці самі країни росіяни частіше за інших розглядають для оформлення віз, вважаючи їх найлояльнішими.

Як повідомлялося, росіяни, попри зростаючу ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. Минулого року імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд. За даними російського Центробанку, це максимальний результат з 2014 року, коли імпорт становив $50,4 млрд.

Також стало відомо, що громадянам Росії стали частіше відмовляти у видачі шенгенських віз: якщо раніше відмов було в середньому близько 1,5%, то до кінця 2024 року за деякими напрямками показник сягнув 10%.