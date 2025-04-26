В Україні стався масштабний збій у роботі мобільних застосунків. Що відомо (оновлено)

Уранці 26 квітня, стався масштабний збій у роботі діджитал-сервісів. Це сталося внаслідок технічних оновлень одного з великих дата-центрів країни.

Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія", який наразі не працює.

"Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків. Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, збій також стався в роботі сервісів "Нової пошти". За даними пресслужби компанії, це пов’язано з "технічними складнощами на стороні підрядника". Водночас наголошується, що це не хакерська атака. Пізніше НП заявила про відновлення роботи своїх сервісів.

Крім того, відомо про труднощі в роботі "Ощадбанку". Через це наразі недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах столичного метро. Водночас сплатити проїзд можна транспортною картою; qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий, а також паперовим qr-квитком.

Українці також скаржаться, що не проходять платежі через Apple/Google Pay і не працюють застосунки банків ПУМБ, "Укрсіббанк", "Київ Цифровий" та інші, пише Forbes.

За даними "Економічної правди", збої у зазначених вище застосунках виникли через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси. Цю інформацію виданню підтвердив CMO De Novo Дмитро Бахмацький.

"Проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення. Виникла нештатна ситуація – один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення. Як наслідок, зник доступ до хмарної інфраструктури. Станом на ранок більшу частину сервісів вже відновлено, робота дата-центру стабілізується", – наголосив він.

Збій стався близько 8:00 ранку. Наразі живлення дата-центру відновлено, технічні спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів, робота дата-центру стабілізується.