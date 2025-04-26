Нацбанк випустив монету до річниці Чорнобильської катастрофи
Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лось європейський" напередодні 39-тої річниці Чорнобильської катастрофи.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що це п’ята монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.
Лось європейський (Alces alces) – найбільший представник родини оленевих в Україні. Цей звір із 2017 року занесений до Червоної книги України.
"Фактично він став символом відновлення природних екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та уособлює силу природи, яка здатна відроджуватися навіть після найтяжчих випробувань.
Його присутність у заповіднику підкреслює важливість збереження біорізноманіття та відповідального ставлення до навколишнього середовища", – йдеться у повідомленні.
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Який вигляд має монета
На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лося, над яким угорі – лосиця з малям.
На аверсі – в центрі розміщене символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого зображення тварин, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.
Авторкої ескізів монети виступила художниця Наталія Фандікова.
Номінал пам’ятної монети – 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж монети становить 40 тис. штук.
Придбати її можна буде з 29 квітня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
Нагадаємо, до третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний банк створив нову пам’ятну монету "Тримаймо стрій!".
Перед тим Національний банк України випустив нову пам’ятну монету до Дня зовнішньої розвідки України, яка містить зашифроване послання.
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