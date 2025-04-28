МХП Косюка збільшив придбану частку в одному з найбільших виробників курятини Іспанії до 91%

Найбільший в Україні виробник курятини МХП Юрія Косюка оголосив про успішне завершення періоду приєднання в межах Договору купівлі-продажу акцій (SPA) з акціонерами Grupo Uvesa – одного з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Зазначається, що після підписання SPA 20 березня з акціонерами, що представляють 41% статутного капіталу Uvesa, МХП уклала додаткові угоди про приєднання з іншими акціонерами, що дозволило придбати компанії 91,77% статутного капіталу Uvesa.

У пресслужбі наголосили, що цей етап дає МХП можливість отримати абсолютну більшість у статутному капіталі Uvesa після завершення угоди.

Завершення транзакції буде здійснено після задоволення раніше оголошених умов, зокрема отримання дозволів на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Європейської Комісії.

Умови SPA не змінилися та передбачали фіксовану ціну придбання у розмірі 225 євро за акцію та додаткову умовну винагороду до 21,43 євро за акцію. Розрахунок буде здійснено грошовими коштами під час закриття угоди та забезпечений банківською гарантією на першу вимогу, додали в МХП.

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МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, а також провідний виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.

Grupo UVESA – один із провідних лідерів харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів.