Після зміни умов "єОселі" на користь забудовників видача іпотечних кредитів упала на третину, – НБУ

Українські банки у лютому 2025 року видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн, що на 7% перевищує обсяги іпотечного кредитування у січні.

Втім, це на третину менше, ніж у лютому минулого року, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк України.

Для порівняння, торік у лютому українські банки видали 783 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 мільярда гривень.

Як і раніше, переважну більшість кредитів на купівлю нерухомості цього року було надано в межах державної програми доступного кредитування житла "єОселя".

На зменшення обсягів видачі іпотеки приблизно на третину вплинули запроваджені восени минулого року зміни до програми, пояснили у НБУ.

Цими змінами більшості категорій позичальників заборонили брати кредити на придбання квартир у будинках віком понад 3 роки. У Мінекономіки пояснювали, що такі вимоги до віку нерухомості мають допомогти розвитку будівельної галузі.

"Зміна дизайну програми наприкінці минулого року (зокрема обмеження типу житла, купівля якого може фінансуватися за програмою) надалі відображається на показниках іпотечного кредитування: обсяги кредитування скоротилися в річному вимірі на третину, передусім за рахунок кредитів на придбання житла на вторинному ринку. Натомість зросла частка іпотеки на готове житло від забудовника – до 38%, а також на житло, що будується – до 13,6%", – пояснили у Нацбанку.

Водночас середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому дещо зросла – до 8,4% річних із 8,3% у січні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:

️у Київській області (204 договори на загальну суму 363,5 млн грн, або 39% від загального обсягу);

️у місті Києві (95 договорів на 206,6 млн грн);

️у Львівській області (27 договорів на 54,3 млн грн);

️в Одеській області (27 договорів на 38,6 млн грн);

️у Дніпропетровській області (20 договорів на 32,7 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.

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Як повідомлялося, у січні 2025 року українські банки видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн.

У грудні 2024 року українські банки видали 379 іпотечних кредитів на загальну суму 672 млн грн, що більш ніж удвічі менше, ніж у листопаді. Цей показник також виявився найменшим із червня 2023 року.