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Новини
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Майже 20% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи за останній рік

іт

За останній рік 19% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи проти 16% у 2023 році. Найчастіше компанії звільняли фахівців рівня Senior.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Зазначається, що ще 18% айтівців протягом останнього року йшли з роботи з власної ініціативи (у 2023 році таких було 14%).

В Україні протягом минулого року найчастіше звільняли дизайнерів та фахівців з продажів/біздеву. Серед українських айтівців за кордоном найчастіше звільняли розробників та тестувальників.

Із власної ініціативи в Україні найбільше йшли з роботи фахівці з комунцікацій, PR і брендингу (за останній рік звільнилися 39% з них). За кордоном – рекрутери (44%).

Зазначається, що найбільш вразливою до звільнень категорією торік виявилися фахівці рівня Senior: 23% сеньйорів в Україні та 27% за кордоном змушені були піти з компанії. Це найвищий показник серед усіх тайтлів.

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Найчастіше компанії пояснювали необхідність звільнення працівників складною фінансовою ситуацією та оптимізацією/зміною пріоритетів у роботі.

Через погані результати в роботі звільнили 13% фахівців. Ще 12% звільнень відбулися через конфлікти з керівником чи лідом.

Основні причини самостійно залишити компанію – відсутність кар’єрних (43%) чи професійних (41%) перспектив, а також непідвищення зарплати (38%).

Водночас 16% фахівців за кордоном, які пішли з роботи, зробили це через переїзд і релокацію.

Як повідомлялося, український IT-експорт у лютому 2025 року становив $535 млн, що на 9,4% або $46 млн більше, ніж у січні.

Автор: 

робота (872) звільнення (1003) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (545)


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геть-манцев
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28.04.2025 14:14 Відповісти
90% тих, хто називає себе айтішніком - звичайний офісний планктон
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28.04.2025 14:21 Відповісти
Рівня senior? Не слабий такий планктон =)
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28.04.2025 14:50 Відповісти
Для тебе і counter-strike те саме, що c++.
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28.04.2025 15:18 Відповісти
Федоров про це на графіках не росказує(
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28.04.2025 14:30 Відповісти
Багато айтішників тільки чекають першої можливості чкурнути з цього ЗЕконцтабору за кордон.

Які можуть бути перспективи в країні , де йде нескінчена війна та є по-факту диктаторська незмінна влада, яку затягування війни влаштовує як головне обгрунтування свого нескінченого сидіння у владних кабінетах ?

Краще вже переїхати хоча б в Кенію , Аргентину, Уругвай , Чілі, Бразилію , Таїланд , Індонезію ... аби можно було б спокійно щось планувати в свому житті та й на вулицях спокійно ходити , а не озиратись , що за тобою полюють ТЦКуни та заприсяжені заброньовані мордаті поліціянти.

А всьго 6 років тому була майже вільна нормальна країна! Це ж треба так спаскудити країну за такий короткий термін! А яким веселим хлопчиськом ВІН виглядав на клованському подіумі!
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28.04.2025 15:44 Відповісти
Більшість айтішніків має зможу «чкурнути» бо це питання грошей. Але чомусь залишилися тут і допомагають.
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28.04.2025 15:48 Відповісти

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