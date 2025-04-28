Майже 20% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи за останній рік

За останній рік 19% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи проти 16% у 2023 році. Найчастіше компанії звільняли фахівців рівня Senior.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Зазначається, що ще 18% айтівців протягом останнього року йшли з роботи з власної ініціативи (у 2023 році таких було 14%).

В Україні протягом минулого року найчастіше звільняли дизайнерів та фахівців з продажів/біздеву. Серед українських айтівців за кордоном найчастіше звільняли розробників та тестувальників.

Із власної ініціативи в Україні найбільше йшли з роботи фахівці з комунцікацій, PR і брендингу (за останній рік звільнилися 39% з них). За кордоном – рекрутери (44%).

Зазначається, що найбільш вразливою до звільнень категорією торік виявилися фахівці рівня Senior: 23% сеньйорів в Україні та 27% за кордоном змушені були піти з компанії. Це найвищий показник серед усіх тайтлів.

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Найчастіше компанії пояснювали необхідність звільнення працівників складною фінансовою ситуацією та оптимізацією/зміною пріоритетів у роботі.

Через погані результати в роботі звільнили 13% фахівців. Ще 12% звільнень відбулися через конфлікти з керівником чи лідом.

Основні причини самостійно залишити компанію – відсутність кар’єрних (43%) чи професійних (41%) перспектив, а також непідвищення зарплати (38%).

Водночас 16% фахівців за кордоном, які пішли з роботи, зробили це через переїзд і релокацію.

Як повідомлялося, український IT-експорт у лютому 2025 року становив $535 млн, що на 9,4% або $46 млн більше, ніж у січні.