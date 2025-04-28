Майже 20% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи за останній рік
За останній рік 19% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи проти 16% у 2023 році. Найчастіше компанії звільняли фахівців рівня Senior.
Про це свідчать результати опитування DOU.
Зазначається, що ще 18% айтівців протягом останнього року йшли з роботи з власної ініціативи (у 2023 році таких було 14%).
В Україні протягом минулого року найчастіше звільняли дизайнерів та фахівців з продажів/біздеву. Серед українських айтівців за кордоном найчастіше звільняли розробників та тестувальників.
Із власної ініціативи в Україні найбільше йшли з роботи фахівці з комунцікацій, PR і брендингу (за останній рік звільнилися 39% з них). За кордоном – рекрутери (44%).
Зазначається, що найбільш вразливою до звільнень категорією торік виявилися фахівці рівня Senior: 23% сеньйорів в Україні та 27% за кордоном змушені були піти з компанії. Це найвищий показник серед усіх тайтлів.
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Найчастіше компанії пояснювали необхідність звільнення працівників складною фінансовою ситуацією та оптимізацією/зміною пріоритетів у роботі.
Через погані результати в роботі звільнили 13% фахівців. Ще 12% звільнень відбулися через конфлікти з керівником чи лідом.
Основні причини самостійно залишити компанію – відсутність кар’єрних (43%) чи професійних (41%) перспектив, а також непідвищення зарплати (38%).
Водночас 16% фахівців за кордоном, які пішли з роботи, зробили це через переїзд і релокацію.
Як повідомлялося, український IT-експорт у лютому 2025 року становив $535 млн, що на 9,4% або $46 млн більше, ніж у січні.
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нащо вони нам
коли в нас є
геть-манцев
Які можуть бути перспективи в країні , де йде нескінчена війна та є по-факту диктаторська незмінна влада, яку затягування війни влаштовує як головне обгрунтування свого нескінченого сидіння у владних кабінетах ?
Краще вже переїхати хоча б в Кенію , Аргентину, Уругвай , Чілі, Бразилію , Таїланд , Індонезію ... аби можно було б спокійно щось планувати в свому житті та й на вулицях спокійно ходити , а не озиратись , що за тобою полюють ТЦКуни та заприсяжені заброньовані мордаті поліціянти.
А всьго 6 років тому була майже вільна нормальна країна! Це ж треба так спаскудити країну за такий короткий термін! А яким веселим хлопчиськом ВІН виглядав на клованському подіумі!