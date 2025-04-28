"Укрпошта" отримала торік збиток на понад 400 мільйонів. Смілянський каже, що операційно вона вже "в плюсі"

Національний поштовий оператор "Укрпошта" за підсумками роботи у 2024 році отримала чистий збиток у розмірі 413,2 мільйона гривень.

Водночас дохід компанії торік зріс на 12,1% – до 12,9 млрд грн, повідомляє пресслужба "Укрпошти" із посиланням на фінансову звітність, підтвердженою міжнародним аудитом.

Значення EBITDA (прибуток до сплати податків, відсотків і амортизації) за підсумками 2024 року склало 659,3 млн грн, порівняно із -22,9 млн грн у 2023 році.

В компанії зазначають, що головними факторами, що сформували збиток, стали валютні коливання (246,9 млн грн) та витрати на утримання майна, продаж якого був заблокований (43,2 млн грн).

При цьому дохід від міжнародного поштового обміну торік зріс на 45%, від приймання платежів – на 28,3%, від прискореної міжнародної доставки EMS – 26,6%, від міжнародних відправлень (дрібні пакети) – на 25,5%, від посилок – 10,8%.

Попри зафіксовані збитки, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський підкреслює, що за фінансовими показниками компанія вже фактично працює з прибутком.

"На папері "Укрпошта" все ще збиткова, але вже зараз міжнародний аудит підтверджує, що наша EBITDA – позитивна. Тобто компанія фактично операційно вже "в плюсі", а збитки, які ми фіксуємо, – це обслуговування кредитних зобов’язань у валюті, які зростають пропорційно до знецінення національної валюти, та недоотримані доходи від запланованого продажу майна", – запевнив керівник компанії.

Він додав, що частина збитків пов'язана з руйнуванням інфраструктури (відділення, автівки і т.п.) внаслідок бойових дій, враховуючи, що "Укрпошта" працює вздовж всієї лінії фронту, де немає інших компаній.

При цьому, попри збитки, тільки у 2024 році "Укрпошта" спрямувала на капітальні 695,7 млн грн власних коштів.

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Як повідомлялося, з 1 липня 2024 року "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку відправлень по Україні, а з 1 січня 2025 року – на доставку міжнародних відправлень.

Нагадаємо, за підсумками роботи у 2023 році "Укрпошта" отримала чистий збиток у розмірі 796 млн грн, що на 37% менше, ніж роком раніше.

"Укрпошта" закінчила 2022 рік зі збитком у розмірі 1,26 млрд грн після прибутку на 183,58 млн грн у 2021 році.