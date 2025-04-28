Нацбанк збільшив продаж валюти за тиждень удвічі

Продаж доларів Національним банком із 21 по 25 квітня зріс до $618,9 млн проти $314,4 млн попереднього тижня, коли зафіксували найнижчий показник із березня минулого року.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому Нацбанк минулого тижня придбав на ринку $0,8 млн.

Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $10,86 млрд, а купив – $34,34 млн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.